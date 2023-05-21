То, что нужно на передовой! Волонтеры из Винницкой области делают для ВСУ машины и мотоциклы из старого металлолома

Пока одни воруют и берут взятки, другие меняют профессии, чтобы помогать военным защищать страну. В Винницкой области предприниматель и мастер спорта Олег Сайгак, который на внедорожниках побеждал на международных соревнованиях, взялся за ремонт и переоборудование машин под нужды защитников.

Байкер Руслан Мясоед тоже активно работает для бойцов — собирает по Украине отечественные мотороллеры и перерабатывает их на почти бесшумные скоростные мотоциклеты.

25-ая или 30-ая — отремонтированные автомобили Олег уже даже не считает. Мастер спорта международных соревнований на внедорожниках уже более года волонтерит — выискивает по стране машины и за свой счет ремонтирует их для защитников.

А вот байкер Руслан ищет через социальные сети мотоциклы. Когда-то крепкие трехколесные марки Днепр очень помогают бойцам. Мотоциклеты, которые он вместе с товарищами перекрашивает, часто даже не видны врагу. И ребята просят быструю технику.

Привезти БК, продукты, или на другую точку смотаться. Мотоцикл маленький, мы его красим в пиксель — не видно ребят.

Даже на передовую ездят — трое сели в мотоцикл, оставили в кустах, отстрелялись, сели на мотоцикл и обратно смотались, — рассказывает Руслан.

Байкерское сообщество передало на передовую более 30 модернизированных трехколесных. Руслан убежден, в гаражах и сараях украинцев стоит немало мотоциклов, которые будут крайне полезны нашим защитникам.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как профессиональный хореограф перепрофилировался в инженера для нужд ВСУ.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!