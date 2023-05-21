Вместо красивых па — турели и “кошки”. Как профессиональный хореограф перепрофилировался на инженера для нужд ВСУ

На Закарпатье профессиональный хореограф и фотограф Игорь Коропчак разработал и производит для военных специальные конструкции для оружия. Это подвижные турели, треноги и другие крепления для разных типов пулеметов.

Они помогают более прицельно стрелять и уничтожать бронированную технику и воздушные цели врага. Во время боя мобильность пулеметчика может спасти жизнь многих военных.

Турель — установка для крепления пулемета, которая помогает легко им управлять. Модуль вращается на 360°, опускается и поднимается. Есть крепление к разным типам оружия. Пулемет установленный на турель может сбить и дрон Shahed.

Это разрушительная сила, она может остановить такую технику как БТР и даже повредить танк, — говорит Игорь Коропчак.

Мужчина до полномасштабной войны был преподавателем хореографии и фотографом, имеет образование инженера. Чтобы помочь фронту, мужчина использовал свои знания и с первых дней великой войны начал изготавливать так называемые кошки для разминирования.

Игорь говорит, что полномасштабная война переформатировала многих. Он подстраивался под задачи, которые ставили не проектанты, а военные. Инженер также проектировал и изготовлял разнообразные печки буржуйки, а когда получил заказы от военных на крепление к пулеметам и треноги, разработал и их. Делает все вместе с помощниками.

Мастера используют прочную сталь, с помощью лазера вырезают детали и собирают их. Перед отправкой на фронт все изделия проходят испытания в условиях, приближенных к полевым. Одна такая турель стоит 60 тыс. грн. Средства на изготовление Игорь ищет среди знакомых предпринимателей.

Украинцы сейчас делают много нужных вещей для ВСУ. Ранее мы рассказывали, как производят украинские дроны. Они ведь являются одними из самых необходимых элементов на фронте.

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