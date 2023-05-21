Замість красивих па — турелі та кішки. Як професійний хореограф перепрофілювався на інженера для потреб ЗСУ

На Закарпатті професійний хореограф і фотограф Ігор Коропчак розробив і виготовляє для військових спеціальні конструкції для зброї. Це рухомі турелі, триноги та інші кріплення для різних типів кулеметів.

Вони допомагають прицільніше стріляти та знищувати броньовану техніку та повітряні цілі ворога. Під час бою мобільність кулеметника може врятувати життя багатьох військових.

Турель — установка для кріплення кулемета, яка допомагає легко ним керувати. Модуль обертається на 360°, опускається та підіймається. Є кріплення до різних типів зброї. Кулемет встановлений на турель може збити і дрон Shahed.

Це руйнівна сила, вона може зупинити таку техніку як БТР та навіть пошкодити танк, — говорить Ігор Коропчак.

Чоловік до повномасштабної війни був викладачем хореографії та фотографом, має освіту інженера. Щоб допомогти фронту, чоловік використав свої знання та з перших днів великої війни почав виготовляти так звані кішки для розмінування.

Ігор каже, що повномасштабна війна переформатувала багатьох. Він підлаштовувався під ті задачі, які ставили не проектанти, а військові. Інженер також проектував та виготовляв різноманітні пічки-буржуйки, а коли отримав замовлення від військових на кріплення до кулеметів і триноги, розробив і їх. Виготовляє все разом з помічниками.

Майстри використовують міцну сталь, за допомогою лазера вирізають деталі і потім збирають їх. Перед відправленням на фронт усі вироби проходять випробування в умовах наближених до польових. Одна така турель коштує 60 тис. грн. Кошти на виготовлення Ігор шукає серед знайомих підприємців.

Українці зараз виробляють багато потрібних речей для ЗСУ. Раніше ми розповідали, як виготовляють українські дрони. Адже вони є одними з найнеобхідніших елементів на фронті.

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