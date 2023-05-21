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Замість красивих па — турелі та кішки. Як професійний хореограф перепрофілювався на інженера для потреб ЗСУ

Світлана Ковбиця 21 Травня 2023, 14:00
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