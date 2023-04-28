На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах

Від електровантажівок до БпЛА! Універсальний дрон літакового типу Кобра розробили інженери з Кривого Рогу. У залежності від конкретних потреб військових на різних ділянках фронту, безпілотник здатен виконувати різні бойові завдання.

Він дешевий та ефективний, а характеристики вже вразили наших захисників. Наприклад, аби зібрати дрон в польових умовах, необхідно всього 15 хвилин.

Головна його перевага, кажуть розробники, — універсальність. БпЛА може бути розвідником, приманкою для ворожого ППО або ударним дроном. Виготовлений безпілотник із надтонкої сталі, а двигун інженери розробили самостійно.

Виробництво Кобри інженери розпочали на початку зими, до цього виготовляли багі для фронту. Вартість одної такої моделі — $2000.

Ціна/якість на найвищому рівні, тому що війна виграється як технічною перевагою, так і економічною. Ми намагаємося своїми знаннями наближати перемогу і віддаємо цьому весь час, — розповідає інженер-розробник Віталій Бризгалов.

До повномасштабного російського вторгнення команда інженерів розробляла перші в Україні електровантажівки, нині ж цілодобово працюють на потреби армії. Розробники вже виготовили з десяток дронів, а в планах запуск серійного виробництва.

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