Україна

На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах

Христина Венгеляускайте 28 Квітня 2023, 09:00

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