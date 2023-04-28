На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях

От электрогрузовиков до БпЛА! Универсальный дрон самолетного типа Кобра разработали инженеры из Кривого Рога. В зависимости от конкретных нужд военных на разных участках фронта, беспилотник способен выполнять разные боевые задания.

Он дешевый и эффективный, а характеристики уже поразили наших защитников. К примеру, чтобы собрать дрон в полевых условиях, необходимо всего 15 минут.

Главное его преимущество, говорят разработчики, — универсальность. БпЛА может быть разведчиком, приманкой для вражеского ПВО или ударным дроном. Изготовлен беспилотник из сверхтонкой стали, а двигатель инженеры разработали самостоятельно.

Производство Кобры инженеры начали в начале зимы, до этого изготовляли багги для фронта. Стоимость одной такой модели — $2000.

Цена/качество на самом высоком уровне, потому что война выигрывается как техническим преимуществом, так и экономическим. Мы стараемся своими знаниями приближать победу и отдаем этому все время, — рассказывает инженер-разработчик Виталий Брызгалов.

До полномасштабного российского вторжения команда инженеров разрабатывала первые в Украине электрогрузовики, а сейчас круглосуточно работает на нужды армии. Разработчики уже изготовили с десяток дронов, а в планах запуск серийного производства.

Ранее мы рассказывали, что Украина собирает деньги на флот морских дронов. Читай, зачем это нужно и как присоединиться.

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