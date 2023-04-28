Украина

На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях

Кристина Венгеляускайте 28 апреля 2023, 09:00

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