Обычные винницкие студенты поддерживают ВСУ дизайнерскими павербанками — как они выглядят

Винницкие студенты-волонтеры не только делают для наших армейцев полезные и важные передовые технологические разработки, но и умеют их развлечь. Так, в Винницком профильном колледже поставили на поток производство солнечных зарядных станций. Усовершенствованное студенческое изобретение работает во многих частях. И каждый подарок имеет дизайнерское оформление.

Полтора часа — и серый павербанк становится мини-картиной. На небольшой коробке нанесены акрилом изображения мужественных украинских защитников, пса Патрона и воинственного Тараса Шевченко. Так своим творчеством пытается поддержать воинов на передовой студент Павел Гайсин. Его товарищи паяют и начиняют станции, а он придумывает рисунки, которые немного развлекают воинов.

— Не знаю, как они на это смотрят. Им, наверное, не до рисунков, но я надеюсь, что это поднимает их дух. Я чувствую, что какой-то свой вклад в общее дело для нашей страны делаю, — рассказывает студент-первокурсник Павел Гайсин.

Первую портативную станцию в колледже создали в прошлом году, это была разработка студента Олега Лепетана. Теперь ее каждый раз совершенствуют, чтобы воины “на нуле” могли зарядить мощную технику, в том числе квадрокоптеры и рации.

К своей разработке добавили и интересную инструкцию. Через QR-код воины узнают, кто сделал это устройство и как им пользоваться.

Как и всем волонтерам, этим ребятам и преподавателям нужна поддержка, потому что все инструменты для портативных зарядных станций они покупают самостоятельно. Производство одной обходится в восемь тысяч гривен. Получили заказов уже на десять единиц. Но в любом случае студенты не сдаются и имеют еще немало и технических, и художественных идей.

Подробнее в репортаже Людмилы Цымбалюк.

Напомним, ранее мы рассказывали о волонтерах из Винницкой области, которые делают для ВСУ авто и мотоциклы.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!