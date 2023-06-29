Розповіді

Кордон з Україною — не магічна стіна, яка стримає війну! Поляк-парамедик про роботу на фронті та порятунок бійців

Наталія Жуковська 29 Червня 2023, 18:00
Даміан Дуда: поляк-парамедик про порятунок бійців на передовій
Фото: Twitter

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