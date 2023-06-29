Кордон з Україною — не магічна стіна, яка стримає війну! Поляк-парамедик про роботу на фронті та порятунок бійців

Україні боротися з ворогом допомагає чи не увесь світ. Є чимало іноземців-добровольців. Йдеться не лише про тих, хто тримає зброю у руках, а й про волонтерів та парамедиків. Є й такі, які пліч-о-пліч з українцями ще з 2014 року.

Один з них — поляк Даміан Дуда. Чоловік — історик за освітою і парамедик за покликанням. Разом з польськими побратимами парамедиками на фронті від 2014 року. Врятували чимало життів українських військових та цивільних. І продовжують це робити. Кажуть, що робитимуть це до перемоги України над ворогом.

Відео, де польський парамедик Даміан Дуда заспокоював важкопораненого українського солдата, якого вивозили із Соледара, на початку року могли бачити багато користувачів мережі. Тоді Даміан казав:

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— Все добре братику, житимеш.

Люди мають бачити, що відбувається в Україні

Парамедик зізнається, зіркою інтернету не планував стати. Відео поширив насамперед для польських друзів, щоб ті побачили, що відбувається в Україні.

Багатьом людям у Польщі здається, що війна в Україні до нас не прийде і що кордон з Україною є магічною стіною, яка затримає цю війну. Але то не так.

На жаль, є страшні картинки, які ми показуємо на відео. Та нам треба, щоб до людей дійшло: якщо ми зволікатимемо з допомогою Україні, то страшна війна прийде до Польщі, — пояснює Даміан.

Дуда за фахом мистецтвознавець. Працює в університеті, а також є пресофіцером польського Центру державної безпеки. До війни в Україні не був. Вперше приїхав наприкінці 2014 року. Зізнається, їхав побачити “нацистів”. Тому що про них на той час розповідала російська пропаганда.

— У Польщі було багато російської пропаганди. Думав, що поїхав до нацистів і до бандерівців. Приїхав до України та побачив нормальних людей, — говорить він.

З початком повномасштабного вторгнення поїздки Даміана на фронт почастішали. З кінця лютого працював на Херсонщині, після деокупації — на Бахмутському напрямку. Чоловік мав бойовий досвід до війни в Україні, встиг побувати у Сирії та Іраку. Каже, що це зовсім різні війни.

Конфлікт на Близькому Сході мав зовсім інший характер бойових дій. Було менше артилерії та авіації. А тут я зіштовхуюся з великою кількістю різноманітної бойової техніки, — акцентує парамедик.

Дуда — волонтер, за роботу на “нулі” йому не платять. Разом із невеликою командою Даміан приїжджає на війну у свої офіційні вихідні, щоб рятувати військових. Каже, щоб мати більше вихідних, доводиться багато працювати у Польщі. Він працює місяць в Україні, а місяць — вдома.

Захоплення українськими парамедиками

Про своїх українських колег-парамедиків Даміан говорить із захопленням.

Рівень українських військових лікарів — дуже високий. Мене вражає робота на стабілізаційних пунктах. Досвід війни в Україні, на мою думку, має бути переказаний цілому світу.

Натомість проблемою є нестача військових медиків, тих, хто працює на передовій. Вони, на жаль, гинуть і щоразу є потреба у нових людях, — каже поляк.

Тому Даміан з однодумцями у Варшаві створює навчальний центр де тренуватимуть польських та українських парамедиків і волонтерів На український фронт польські парамедики збираються повернутися ще не раз. У перемозі України не сумніваються і знають, що зроблять відразу після неї.

— Разом з одним з військових із 46-ї бригади домовилися, що після перемоги України сядемо на коні й на них поїдемо до супермаркету. Купимо хороший коньяк, щоб відсвяткувати перемогу, — ділиться парамедик.

Польща — одна з країн, які найсильніше підтримують Україну. Раніше президент Польщі Анджей Дуда у своєму інтерв’ю розповів, чому Росія не повинна перемогти у цій війні.

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