Помощь на миллион долларов! Как польская волонтер поддерживает украинских военных

Від бронежилетів до автівок — загалом допомоги на мільйон доларів! Польська волонтерка Ольга Соляж, яка опікується потребами українського війська з 2014 року, після повномасштабного вторгнення Росії ще активніше взялася підтримувати наших армійців.

Нині вона співпрацює з бригадою тероборони Дніпра, куди днями доправила вантажівку. Та майбутні плани пані Ольги амбітніші.

Вона щиро всміхається, говорить українською майже без акценту та з гордістю носить кулон із тризубом.

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Я просто почала допомагати, тому що я вважала це абсолютно необхідним. Немає іншого варіанту.

І 24 лютого, коли я зранку прокинулась і почула інформацію про повномасштабне вторгнення, я вже протягом півгодини почала збирати кошти на українську армію, — розповідає пані Ольга.

Відтоді, каже вона, її фонду вдалося зібрати та передати українським воякам безліч необхідного: від амуніції, якої дуже бракувало в перші місяці великої війни, до автівок. Цього разу волонтерка доправила до бригади тероборони майже всюдихідну вантажівку ГАЗ 66.

Вояки кажуть, пані Ольга працює з підрозділом системно, тож про потреби дізнається не випадково. Тероборонці зробили подання, аби волонтерка отримала від України орден княгині Ольги 3 ступеня.

Сама ж вона нині має подальші амбітні плани — реабілітаційний центр для бійців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерів з Польщі, які роблять окопні свічки і кікімори для ЗСУ.

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