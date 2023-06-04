Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев

Волонтер из Мариуполя, чудом сумевший спастись с семьей, теперь ездит по разбитым россиянами селам и привозит людям стройматериалы и продукты.

Село Новогригоровка Николаевской области стало одним из первых, куда он приехал еще в прошлом году. И с тех пор людей один на один не покидает. Вместе с собратьями привозит все необходимое, чтобы поддержать селян, которые несмотря ни на что возвращаются восстанавливать свои разрушенные дома.

О том, что в Новогригоровку приезжают волонтеры, извещают колокола местной церкви. Здесь и расположен гуманитарный хаб. Восстанавливать разбитое россиянами село помогают волонтеры.

На этот раз в Новогригоровку приехали военные капелланы Андрей и Денис. Их в селе хорошо знают. Они одними из первых привезли сюда помощь, как только освободили правобережную Херсонскую область и обстрелы села утихли.

Мы когда заехали, это были города-призраки, села-призраки, один-два человека выходили, — рассказывает волонтер Денис.

Денис рассказывает, как впервые приехал в Новогригоровку. Мужчина сам из Мариуполя. Говорит, мысленно каждый день возвращается в свой родной город. До начала полномасштабного вторжения он был предпринимателем, занимался строительством. С 2014 года начал волонтерить.

Само волонтерство дало ему силы жить дальше. Теперь он вместе с собратьями ездит по разбитым селам Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. В Новогригоровку в этот раз привезли строительные материалы и продукты.

За такую поддержку люди благодарны. Хоть село и практически полностью разрушено, люди сюда возвращаются, чтобы браться за восстановление. Такая же мечта и у Дениса — вернуться в родной Мариуполь.

Напомним, ранее мы рассказывали историю волонтера о работе на деоккупированных территориях.

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