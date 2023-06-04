Вирвався із пекла, щоб допомагати іншим. Волонтер з Маріуполя їздить розбитими селами та підтримує українців

Волонтер із Маріуполя, який дивом зміг врятуватися з родиною, тепер їздить розбитими росіянами селами і привозить людям будматеріали та продукти.

Село Новогригорівка на Миколаївщині стало одним із перших, куди він приїхав ще торік. І відтоді людей сам на сам не полишає. Разом з побратимами привозить усе необхідне, аби підтримати селян, які попри все вертаються відновлювати свої зруйновані будинки.

Про те, що до Новогригорівки приїжджають волонтери — сповіщають дзвони місцевої церкви. Тут і розміщений гуманітарний хаб. Відновлювати розтрощене росіянами село допомагають волонтери.

Цього разу до Новогригорівки приїхали військові капелани Андрій та Денис. Їх у селі добре знають. Вони одними з перших привезли сюди допомогу, щойно звільнили правобережну Херсонщину й обстріли села вщухли.

Ми коли заїхали, це були міста-привиди, села-привиди, одна-дві людини виходили, — розповідає волонтер Денис.

Денис розповідає, як вперше приїхав до Новогригорівки. Чоловік сам із Маріуполя. Каже, подумки щодня повертається до свого рідного міста. До початку повномасштабного вторгнення був підприємцем, займався будівництвом. З 2014 року почав волонтерити.

Саме волонтерство дало йому сили жити далі. Тепер він разом з побратимами їздить розбитими селами Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини. У Новогригорівку цього разу привезли будівельні матеріали і продукти.

За таку підтримку люди вдячні. Хоч село практично повністю розбите, та люди сюди повертаються, аби братися за відбудову. Така ж мрія і в Дениса — повернутися у рідний Маріуполь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію волонтера про роботу на деокупованих територіях.

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