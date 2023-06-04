Люди

Вирвався із пекла, щоб допомагати іншим. Волонтер з Маріуполя їздить розбитими селами та підтримує українців

Луїза Єрьоміна 04 Червня 2023, 07:00

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