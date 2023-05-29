Сорочки для захисників: новий проект українок, які прагнуть вберегти оборонців своїми вишивками

Близько сотні майстринь із різних регіонів України долучилися до проекту Сорочка для захисника. Вишивальниці творять оберегові сорочки, щоб захистити тих, хто боронить країну від ворога.

Упродовж року, відколи діє ініціатива, жінки вишили зо дві сотні сорочок і тішаться, що обереги працюють.

Будь-яка сорочка — індивідуальна, навіть якщо майстриням замовили вишиванки на весь підрозділ.

Жінки з усієї України творять сорочки з орнаментами, які притаманні регіону, звідки родом захисник.

Тканина — льон і коноплі. Постачають їх за собівартістю. Збирати гроші допомагають волонтери, вони ж і поширюють серед захисників інформацію про цей проект.

Так вони прагнуть захистити тих, хто захищає нас. Про це говорить авторка ініціативи Оксана. Жінка на зв’язку зі своїми замовниками.

Проект народився торік у травні. До пані Оксани звернулася військова подруга з проханням вишити сорочку. Це й дало поштовх руху Сорочка для захисника.

Та не лише захисники наразі все частіше одягають вишиванки, але й цивільні. Крім того, на одязі можна побачити й нові зображення. Читай, які орнаменти з’явилися на вишиванках українців під час війни.

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