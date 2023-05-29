Україна

Сорочки для захисників: новий проект українок, які прагнуть вберегти оборонців своїми вишивками

Ірина Цимбал 29 Травня 2023, 08:00

Більше відео
Карта бойових дій в Україні 29.05.2023 онлайн
97 авіаційних ударів за добу: карта бойових дій в Україні 29 травня в режимі онлайн
0:02:37
Як це бути сапером
Не нехтувати безпекою та не втрачати пильність! Як це — бути сапером під час війни
0:03:33
Місто Оріхів
Оріхів — наче місто-примара! Завдяки титанічній праці волонтерів у людей є життя та надія
Карта бойових дій в Україні
Наймасштабніша атака Шахедами та перегрупування окупантів: карта бойових дій в Україні 28 травня в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
балістична ракета це

Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні 29.05.2023 онлайн
97 авіаційних ударів за добу: карта бойових дій в Україні 29 травня в режимі онлайн
0:02:37
Як це бути сапером
Не нехтувати безпекою та не втрачати пильність! Як це — бути сапером під час війни
0:03:13
Сорочки для захисників
Сорочки для захисників: новий проект українок, які прагнуть вберегти оборонців своїми вишивками
0:03:33
Місто Оріхів
Оріхів — наче місто-примара! Завдяки титанічній праці волонтерів у людей є життя та надія
0:03:04
Військовий із Бахмута
“Думав, що вже ніколи не побачу сина…” Історії захисників, які повернулись з Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Наймасштабніша атака Шахедами та перегрупування окупантів: карта бойових дій в Україні 28 травня в режимі онлайн
0:03:17
Онлайн методичка
Волонтером може стати кожен! В Одесі створили методичку волонтера, яка працює онлайн
0:03:12
Село Дачне, Одеська область
Село Дачне вражає незламністю! Замість зруйнованої школи облаштували соціальне містечко
0:03:15
Бізнес у місті Хотин
У найтемніші часи Хотин протягнув бізнесу руку допомоги
Більше відео
Як це бути сапером
Читати далі
Не нехтувати безпекою та не втрачати пильність! Як це — бути сапером під час війни
Місто Оріхів
Читати далі
Оріхів — наче місто-примара! Завдяки титанічній праці волонтерів у людей є життя та надія

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь