Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками

Около сотни мастериц из разных регионов Украины присоединились к проекту Рубашка для защитника. Вышивальщицы творят обереговые рубашки, чтобы защитить тех, кто защищает страну от врага.

В течение года, пока действует инициатива, женщины вышили две сотни рубашек и радуются, что обереги работают.

Любая рубашка — индивидуальная, даже если мастерам заказали вышиванки на все подразделение.

Женщины со всей Украины создают рубашки с орнаментами, которые присущи региону, откуда защитник.

Ткань — лен и конопля. Поставляют их по себестоимости. Собирать деньги помогают волонтеры, они и распространяют среди защитников информацию об этом проекте.

Так они стремятся защитить тех, кто нас защищает. Об этом говорит автор инициативы Оксана. Женщина в связи со своими заказчиками.

Проект родился в мае прошлого года. К Оксане обратилась военная подруга с просьбой вышить рубашку. Это и дало толчок движению Рубашка для защитника.

Но не только защитники все чаще одевают вышиванки, но и гражданские. Кроме того, на одежде можно увидеть и новые изображения. Читай, какие орнаменты появились на вышиванках украинцев во время войны.

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