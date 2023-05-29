Украина

Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками

Ирина Цымбал 29 мая 2023, 08:00

Больше видео
0:03:33
Місто Оріхів
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
Карта бойових дій в Україні
Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн
0:03:17
Онлайн методичка
Волонтером может стать каждый! В Одессе создали методичку волонтера, которая работает онлайн
0:03:15
Бізнес у місті Хотин
В самые темные времена Хотин протянул бизнесу руку помощи
Смотреть больше

Последние видео
0:03:13
Сорочки для захисників

Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками
0:03:33
Місто Оріхів
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
0:03:04
Військовий із Бахмута
“Думал, что уже никогда не увижу сына…” Истории защитников, вернувшихся из Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн
0:03:17
Онлайн методичка
Волонтером может стать каждый! В Одессе создали методичку волонтера, которая работает онлайн
0:03:12
Село Дачне, Одеська область
Село Дачное поражает несокрушимостью! Вместо разрушенной школы обустроили социальный уголок
0:03:15
Бізнес у місті Хотин
В самые темные времена Хотин протянул бизнесу руку помощи
0:04:55
трирічна Надійка
Наша маленькая украиночка: как трехлетняя Надя собирает не только просмотры на видео, но и средства для ВСУ
карта бойових дій
Невыполнения приказов командиров и дезертирство россиян: карта боевых действий в Украине 27 мая в режиме онлайн
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
Больше видео
Місто Оріхів
Читать дальше
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь