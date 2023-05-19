Трезубцы, мечи и булава: какие орнаменты появились на вышиванках украинцев во время войны

Вчера, 18 мая, в Украине отметили День вышиванки. Праздник, который начался с обычной студенческой инициативы, с каждым годом приобретает все большую популярность, особенно во время войны. Люди гордились своими вышиванками, а мы расскажем, какие удивили больше всего и что сейчас в тренде.

День вышиванки: какие удивили больше всего и что в тренде

К этому дню тщательно готовятся, заказывают уникальные эксклюзивные рубашки у известных дизайнеров, кое-кто спешно вспоминает о нем только в день праздника. Особый акцент на вышиванках с нетипичными орнаментами: например, посвященных нашим военным, несокрушимым городам. На рубашках все чаще боевая техника и беспилотники.

Винницкая вышиванка из белого льна с черным орнаментом сейчас наиболее популярна. Также не отстают и карпатские орнаменты. Дизайнеры рассказывают, что война изменила орнаменты и тематику новых вышиванок.

Исторически сложилось, что вышиванки показывают определенные вопросы, — рассказывает администратор бренда Андрей Горницкий.

Вышиванку с птицами презентовали к 300-летию со Дня рождения украинского философа Григория Сковороды. Рубашку с названием Відсіч дизайнеры столичного бренда дополнили символами борьбы — трезубом, мечом и булавой.

Одну из моделей посвятили гражданским украинцам, от которых тоже зависит победа на военном фронте. Она называется Сміливість. На ней вышиты карты городов-героев, которые больше всего пострадали во время войны.

В топе продаж уже год так называемые милитари-вышиванки. На них вышиты БТР, танки, украинские деревья, птицы, традиционные орнаменты. Впервые в нее нарядился Владимир Зеленский, после этого тренд захватил других.

Также на украинских рубашках появились турецкие Байрактары. В предвкушении контрнаступления дизайнеры уже размышляют над орнаментами, которые будут символизировать украинскую победу.

Расшивают вышиванки и для военных. Их вышивают на пикселе ВСУ и называют боевыми рубашками. В таких рубашках военные женятся, надевают на фронте.

Это рубашка для тех, кто надел форму, чтобы защитить свое право носить вышиванку, — говорит основатель бренда Сергей Курочкин.

Раньше мы рассказывали об истории и мифах украинских вышиванок.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Этнодим, Вышив Убакс