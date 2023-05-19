Тризуби, мечі та булави: які орнаменти з’явилися на вишиванках українців під час війни

Вчора, 18 травня, в Україні відзначили День вишиванки. Свято, яке почалося зі звичайної студентської ініціативи, з кожним роком набуває все більшої популярності, особливо в часи війни. Люди хизувалися власними вишиванками, а ми розповімо, які здивували найбільше та що нині в тренді.

День вишиванки: які здивували найбільше та що в тренді

До цього дня ретельно готуються, замовляють унікальні ексклюзивні сорочки у відомих дизайнерів, а дехто поспіхом згадує про нього лише в день свята. Особливий акцент цьогоріч на вишиванках із нетиповими орнаментами: приміром, присвячених нашим військовим, незламним містам. На сорочках усе частіше — бойова техніка та безпілотники.

Вінницька вишиванка з білого льону та з чорним орнаментом зараз є найбільш популярною. Також не відстають і карпатські орнаменти. Дизайнери розповідають, що війна змінила орнаменти й тематику нових вишиванок.

Історично склалося, що вишиванки показують певні питання сьогодення, — розповідає адміністратор бренду Андрій Горніцький.

Вишиванку з птахами презентували до 300-річчя з Дня народження українського філософа Григорія Сковороди. Сорочку з назвою Відсіч дизайнери столичного бренду доповнили символами боротьби — тризубом, мечем і булавою.

Одну з моделей присвятили цивільним українцям, від яких теж залежить перемога на воєнному фронті. Вона називається Сміливість. На ній вишиті карти міст-героїв, які найбільше постраждали під час війни.

У топі продажу вже рік так звані мілітарі-вишиванки. На них — вишиті БТР, танки, українські дерева, птахи, традиційні орнаменти. Вперше в неї вбрався Володимир Зеленський, після цього тренд захопив інших.

Також на українських сорочках з’явилися турецькі Байрактари. У передчутті контрнаступу дизайнери вже міркують над орнаментами, що символізуватимуть українську перемогу.

Розшивають вишиванки і для військових. Їх вишивають на пікселі ЗСУ і називають бойовими сорочками. У таких сорочках військові одружуються, вдягають на фронті.

Це сорочка для тих, хто вдягнув форму, щоб захистити своє право носити вишиванку, — каже засновник бренду Сергій Курочкін.

Раніше ми розповідали про історію та міфи українських вишиванок.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Етнодім, Вишив Убакс