Тризуби, мечі та булави: які орнаменти з’явилися на вишиванках українців під час війни

Вчора, 18 травня, в Україні відзначили День вишиванки. Свято, яке почалося зі звичайної студентської ініціативи, з кожним роком набуває все більшої популярності, особливо в часи війни. Люди хизувалися власними вишиванками, а ми розповімо, які здивували найбільше та що нині в тренді.
До цього дня ретельно готуються, замовляють унікальні ексклюзивні сорочки у відомих дизайнерів, а дехто поспіхом згадує про нього лише в день свята. Особливий акцент цьогоріч на вишиванках із нетиповими орнаментами: приміром, присвячених нашим військовим, незламним містам. На сорочках усе частіше — бойова техніка та безпілотники.
Вінницька вишиванка з білого льону та з чорним орнаментом зараз є найбільш популярною. Також не відстають і карпатські орнаменти. Дизайнери розповідають, що війна змінила орнаменти й тематику нових вишиванок.
Історично склалося, що вишиванки показують певні питання сьогодення, — розповідає адміністратор бренду Андрій Горніцький.
Історично склалося, що вишиванки показують певні питання сьогодення, — розповідає адміністратор бренду Андрій Горніцький.
Вишиванку з птахами презентували до 300-річчя з Дня народження українського філософа Григорія Сковороди. Сорочку з назвою Відсіч дизайнери столичного бренду доповнили символами боротьби — тризубом, мечем і булавою.
Одну з моделей присвятили цивільним українцям, від яких теж залежить перемога на воєнному фронті. Вона називається Сміливість. На ній вишиті карти міст-героїв, які найбільше постраждали під час війни.
У топі продажу вже рік так звані мілітарі-вишиванки. На них — вишиті БТР, танки, українські дерева, птахи, традиційні орнаменти. Вперше в неї вбрався Володимир Зеленський, після цього тренд захопив інших.
Також на українських сорочках з’явилися турецькі Байрактари. У передчутті контрнаступу дизайнери вже міркують над орнаментами, що символізуватимуть українську перемогу.
Розшивають вишиванки і для військових. Їх вишивають на пікселі ЗСУ і називають бойовими сорочками. У таких сорочках військові одружуються, вдягають на фронті.
Це сорочка для тих, хто вдягнув форму, щоб захистити своє право носити вишиванку, — каже засновник бренду Сергій Курочкін.
Це сорочка для тих, хто вдягнув форму, щоб захистити своє право носити вишиванку, — каже засновник бренду Сергій Курочкін.
Раніше ми розповідали про історію та міфи українських вишиванок.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: Етнодім, Вишив Убакс