Два смысла, объединенные одной датой! Поздравление Зеленского с Днем вышиванки и Днем борьбы за права крымских татар

В этом году на 18 мая пришлось сразу два важных события. Ежегодно в третий четверг мая празднуют День вышиванки. Также 18 мая отмечается День памяти геноцида крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и показал особую вышиванку по случаю этих двух событий.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем вышиванки 2023

— В этом году — два смысла, объединенные одной датой 18 мая. 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!

Сегодня на мне особенная вышиванка — с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и желания жить в своем доме.

Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и насколько крепкая наша культура.

Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру! — сказал президент.

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Мы привыкли вкладывать в орнамент на вышиванках большой смысл. Также разделяем их по цвету. Ранее мы рассказывали о вышиванках в разных регионах Украины и что означал их орнамент.

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Фото: Владимир Зеленский