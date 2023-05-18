Два сенси, об’єднані однією датою! Привітання Зеленського з Днем вишиванки та Днем боротьби за права кримських татар

Цього року на 18 травня припало відразу дві важливі події. Щорічно у третій четвер травня святкують День вишиванки. Також 18 травня відзначають День пам’яті геноциду кримських татар.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та показав особливу вишиванку з нагоди цих двох подій.

Привітання Володимира Зеленського з Днем вишиванки 2023

— Цього року — два сенси, об’єднані однією датою 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!

Сьогодні на мені особлива вишиванка — з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили та прагнення жити у своєму домі.

Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура.

Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру! — сказав президент.

Читати на тему Символ України як великої родини: привітання з Днем вишиванки у картинках та віршах Ділимось теплими привітаннями для найрідніших з Днем вишиванки.

Ми звикли вкладати в орнамент на вишиванках великий сенс. Також розділяємо їх за кольорами. Раніше ми розповідали про вишиванки у різних регіонах України та що означав їхній орнамент.

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Фото: Володимир Зеленський