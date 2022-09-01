Сорочка, вишита уламками снарядів.
У Черкасах презентували арт-проєкт “Стріляна вишиванка”.
Майстрині разом із рідними військовослужбовців та доброчинцями взялися вшивати вороже залізяччя в українське національне вбрання.
У вишиванці використані уламки граду, який схибив. Тобто він не приніс військовим жодних проблем. Ми хочемо, щоб оця енергетика російської поразки була разом з хлопцями, і всі Гради йшли на російським кораблем, — розповідає волонтерка благодійного фонду “Черкаси чайка” Юлія Баранько.
У вишиванці використані уламки граду, який схибив. Тобто він не приніс військовим жодних проблем. Ми хочемо, щоб оця енергетика російської поразки була разом з хлопцями, і всі Гради йшли на російським кораблем, — розповідає волонтерка благодійного фонду “Черкаси чайка” Юлія Баранько.
Вишиванку згодом виставлять на аукціон. Вторговані кошти передадуть на потреби ЗСУ.
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