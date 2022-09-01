Україна

Сорочка, вишита уламками снарядів. У Черкасах презентували арт-проєкт “Стріляна вишиванка”

Ірина Цимбал 01 Вересня 2022, 07:00

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Вишиванка з ворожими снарядами

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