Рубашка, вышитая обломками снарядов.
В Черкассах презентовали арт проект “Стреляная вышиванка”.
Мастерицы вместе с родными военнослужащих и благотворителями принялись ушивать вражеское железо в украинский национальный наряд.
В вышиванке использованы обломки Града, который не попал. То есть, он не принес военным никаких проблем. Мы хотим, чтобы эта энергетика российского поражения была вместе с ребятами, и все Грады шли за русским кораблем, — рассказывает волонтер благотворительного фонда “Черкассы чайка” Юлия Баранько.
В вышиванке использованы обломки Града, который не попал. То есть, он не принес военным никаких проблем. Мы хотим, чтобы эта энергетика российского поражения была вместе с ребятами, и все Грады шли за русским кораблем, — рассказывает волонтер благотворительного фонда “Черкассы чайка” Юлия Баранько.
Вышиванку впоследствии выставят на аукцион. Вырученные средства передадут на нужды ВСУ.
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