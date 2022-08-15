Уникальные кадры из жизни во тьме: выставка Невиданная Азовсталь заставила посетителей плакать

Жизнь в темноте, без еды и питьевой воды и под постоянными обстрелами. Все это окутывает образы защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену.

Невиданная Азовсталь – выставка в Киеве из фотографий наших защитников в стенах Азовстали.

Все эти выставки и мероприятия для того, чтобы наших ребят не забывали, – говорят организаторы.

Часть экспозиции нигде и никогда не выставлялось. Показать украинцам их теперь решили, чтобы помочь азовцам собрать средства на их нужды.

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Также целью было напомнить миру о подвиге военных. Поэтому инициативу поддержало целое сообщество родственников азовцев.

В галерее находится 27 фото и десятки видео о жизни наших защитников, сквозь боль и смерть в стенах Азовстали. Даже с ранами они улыбаются и тянут руки к лучам света.

Воин из псевдо Орест – автор практически всех снимков благотворительной выставки, посвященной защитникам Азовстали.

Некоторые из них военный успел опубликовать в соцсетях, пока оборонял с собратьями мариупольский завод. Однако сейчас мужчина в плену.

Вход на выставку платный, но стоимость может выбрать каждый сам. Благотворительный фонд Сергея Притулы соберет средства из продажи и передаст их полку Азов.

Также о военных преступлениях России и победах украинских военных говорит выставка Когда вера сдвигает горы. Читай о новой экспозиции в PinchukArtCentre.

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