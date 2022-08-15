Унікальні кадри з життя у темряві: виставка Небачена Азовсталь змусила відвідувачів плакати

Життя у темряві, без їжі й питної води та під постійними обстрілами. Усе це огортає постаті захисників Маріуполя, які зараз знаходяться у полоні.

Небачена Азовсталь — фотовиставка у Києві зі світлин наших захисників у стінах Азовсталі.

Усі ці виставки та заходи для того, щоб наших хлопців не забували, – говорять організаторки.

Частина експозиції ніде і ніколи не публікувалась. Показати українцям їх тепер вирішили, аби допомогти азовцям зібрати кошти на їх потреби.

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Також метою було нагадати світу про подвиг військових. Тому ініціативу підтримала спільнота родичів азовців.

У галереї знаходиться 27 фото та десятки відео про життя наших захисників, крізь біль і смерть у стінах Азовсталі. Навіть з ранами вони усміхаються та тягнуть руки до променів світла.

Воїн з псевдо Орест — автор практично усіх знімків благодійної виставки, присвяченої захисникам Азовсталі.

Деякі з них військовий встиг опублікувати у соцмережах доки обороняв з побратимами маріупольський завод. Однак наразі чоловік у полоні.

Вхід на виставку платний, але вартість може вибрати кожен сам. Благодійний фонд Сергія Притули збере кошти з продажу та передасть їх полку Азов.

Також про воєнні злочини Росії та звитяги українських військових говорить виставка Коли віра зрушує гори. Читай про нову експозицію у PinchukArtCentre.

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