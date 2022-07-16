Світ

Важливо дати людям місце для роздумів і надію, що жахи скінчаться! Нова виставка у PinchukArtCentre

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 16 Липня 2022, 22:30

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