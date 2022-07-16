Важливо дати людям місце для роздумів і надію, що жахи скінчаться! Нова виставка у PinchukArtCentre

Українська війна і європейські цінності у виставці, яка відкривається у PinchukArtCentre і працюватиме аж до жовтня. Власне, йдеться про одразу дві експозиції.

Перша — це скорочена версія виставки про воєнні злочини Росії, яку PinchukArtCentre виставляв, зокрема, у Давосі та штаб-квартирі НАТО.

Культура, це про виживання, звісно війна має бути виграна зброєю та військовими, але культура та мистецтво є настільки природною для української душі, вона просто необхідна для виживання, – розповідає артдиректор PinchukArtCentre.

Інша — уже більше про життя. Вона називається Коли віра зрушує гори. Це твори 45 українських та закордонних митців і мисткинь, переважно із колекції музею сучасного мистецтва у Бельгії.

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