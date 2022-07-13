Світ

Показати Європі обличчя “російського миру”. Фотовиставка в Нідерландах, присвячена війні в Україні

Андрій Гетьман, Журналіст програми Факти ICTV 13 Липня 2022, 23:50
Виставка у Нідерландах обличчя війни

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