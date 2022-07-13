Показати Європі обличчя “російського миру”. Фотовиставка в Нідерландах, присвячена війні в Україні

Фотовиставку Обличчя війни показують у Європі. ЇЇ мета — донести правду про агресію Росії. У ній беруть участь два українські фотографи, які робили знімки для західних медіа і зрозуміли — це більше, ніж світлини для газет. Це історія життя всіх українців на фоні тих жахіть, які в нашу державу приніс ”російський мир”.

Виставка проходить у галереї, розташованій напроти парламенту. Всередині — розкішні інтер’єри минулих століть. Фотовиставка Обличчя війни викликає разючий контраст.

— Фото показують емоції. Людські емоції, які є спільними для всіх. Ви бачите людей з відчаєм, з надією, зі сміливістю.

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Це відрізняється від того, що показують в новинах. На знімках все більше мовчазно, — каже власник галереї Віллем Йан Хоогстедер.

Олександр Чекменьов всі дні війни знімає і людей, і руйнування. Після вторгнення Росії американський журнал Time попросив зробити фотопортрети людей. Особливе ставлення у майстра до світлин наших захисників.

Стиль Олександра порівнюють з роботами голландських художників. Одне фото навіть назвали Українська Мона Ліза.

Я виділяю головне — людину, ким би вона не була: очі, стан, одяг. Завжди в кадрі руки, адже вони говорять не менше, ніж обличчя, — каже фотограф.

Інтерес до пам’яті — головний у творчості фотографині Оксани Парфенюк. На замовлення газети The Washington Post вона робила серію знімків про нелегкий шлях онкохворих дітей, які зі своїми матерями тікали від російських обстрілів, бо не могли отримати лікування. Оксана зустрічала їх на кордоні з Польщею.

Через війну й обстріли пережили важкий досвід, вони отримали шанс на лікування своїх дітей у найкращих лікарнях світу. Було поєднання трагедії й надії, — каже Парафенюк.

Команда Photo Kyiv, яка готувала виставку, переконує: такі фото є пронизливими свідченнями проти злочинів російської армії і найкращим способом побороти кремлівські фейки й пропаганду.

Демонструють докази війни і в Чехії. Раніше ми розповідали про виставку знищеної техніки РФ у Празі.

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