Мир

Показать Европе лицо “русского мира”. Фотовыставка в Нидерландах, посвященная войне в Украине

Андрей Гетьман, Журналист программы Факты ICTV 13 июля 2022, 23:50
Виставка у Нідерландах обличчя війни

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