Показать Европе лицо “русского мира”. Фотовыставка в Нидерландах, посвященная войне в Украине

Фотовыставку Обличчя війни показывают в Нидерландах. Ее цель — донести правду об агрессии России. В ней принимают участие два украинских фотографа, которые делали снимки для западных медиа и поняли — это больше, чем фотографии для газет. Это история жизни всех украинцев на фоне ужасов, которые в наше государство принес “русский мир”.

Выставка проходит в галерее, расположенной напротив парламента. Внутри — роскошные интерьеры прошлых веков. Фотовыставка Обличчя війни вызывает разительный контраст.

— Фото показывают эмоции. Человеческие эмоции, общие для всех. Вы видите людей с отчаянием, с надеждой, смелостью.

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Это отличается от того, что показывают в новостях. На снимках все более молчаливо, — говорит владелец галереи Виллем Йан Хоогстедер.

Александр Чекменев все дни войны снимает и людей и разрушения. После вторжения России американский журнал Time попросил сделать фотопортреты людей. Особое отношение у мастера к фотографиям наших защитников.

Стиль Александра сравнивают с работами голландских художников. Одно фото даже назвали Украинская Мона Лиза.

Я выделяю главное — человека, кем бы он ни был: глаза, состояние, одежда. Всегда в кадре руки, ведь они говорят не меньше лица, — говорит фотограф.

Интерес к памяти — главный в творчестве фотографа Оксаны Парфенюк. По заказу газеты The Washington Post она делала серию снимков о нелегком пути онкобольных детей, которые со своими матерями убегали от российских обстрелов, потому что не могли получить лечение. Оксана встречала их на границе с Польшей.

Из-за войны и обстрелов пережили тяжелый опыт, они получили шанс на лечение своих детей в лучших больницах мира. Было сочетание трагедии и надежды, — говорит Парафенюк.

Команда Photo Kyiv, которая готовила выставку, убеждает: такие фото являются пронзительными показаниями против преступлений российской армии и лучшим способом побороть кремлевские фейки и пропаганду.

Демонстрируют доказательства войны и в Чехии. Ранее мы рассказывали о выставке уничтоженной техники РФ в Праге.

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