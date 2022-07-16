Важно дать людям место для размышлений и надежду, что ужасы кончатся! Новая выставка в PinchukArtCentre

Украинская война и европейские ценности в выставке, которая открывается в PinchukArtCentre и будет работать до октября. Собственно, речь идет о двух экспозициях.

Первая — сокращенная версия выставки о военных преступлениях России, которую PinchukArtCentre выставлял, в частности, в Давосе и штаб-квартире НАТО.

Культура — это о выживании, конечно, война должна быть выиграна оружием и военными, но культура и искусство настолько естественны для украинской души, они просто необходима для выживания, — рассказывает арт-директор PinchukArtCentre.

Вторая — уже больше о жизни. Она называется Когда вера сдвигает горы. Это произведения 45 украинских и зарубежных художников и художниц, преимущественно из коллекции музея современного искусства в Бельгии.

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