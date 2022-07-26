Андрій Барановський та його маленькі колеги: спільна виставка художника з дітьми, яка вразила усіх до сліз

У Києві відкрили виставку робіт відомого українського митця Андрія Барановського та його маленьких колег.

Хол одного з найстаріших готелів столиці протягом двох місяців буде галереєю. Крім восьми робіт іменитого художника, там розмістили близько сотні картин, авторами яких є діти, які побачили на власні очі усі жахіття війни.

Вже на початку вересня частину робіт виставлять на аукціон. Вторговані кошти підуть на допомогу дітям-біженцям.

Дана виставка є другою подією за участі українського митця Андрія Барановського. Він разом з благодійним фондом Неминуча перемога у липні провів аукціон у Лондоні. Зібрані кошти переказали на допомогу дітям з Маріуполя. Зараз митець на фронті, але для столичної виставки зміг передати свої картини та дві скульптури.

Долучилися до виставки українські та закордонні артстудії. А діти, чиї малюнки можна побачити на виставці, бажають лише одного — перемоги України.

Українські художники у мистецтві зображають весь той біль, що переживає наша країна. Раніше ми розповідали історію художника з Маріуполя Павла Пономаренка та його виставку, присвячену війні.

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