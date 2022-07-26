Lifestyle

Андрій Барановський та його маленькі колеги: спільна виставка художника з дітьми, яка вразила усіх до сліз

Єгор Ромахло 26 Липня 2022, 17:00
Спільна виставка Андрія Барановського разом з дітьми в Києві

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Спільна виставка Андрія Барановського разом з дітьми в Києві

Андрій Барановський та його маленькі колеги: спільна виставка художника з дітьми, яка вразила усіх до сліз
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