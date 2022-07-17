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“Я не бачу тут жодної позитивної картини”. Історія художника з Маріуполя, який зобразив пережите у мистецтві

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 17 Липня 2022, 17:00
Павло Пономаренко: історія художника з Маріуполя

Ексклюзиви
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“Я не бачу тут жодної позитивної картини”. Історія художника з Маріуполя, який зобразив пережите у мистецтві
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Все зруйновано, а на руїнах — прапор ворога. Хвилююча історія жительки Маріуполя про пекло життя у місті під час війни

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