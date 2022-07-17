“Я не вижу здесь ни одной позитивной картины”. История художника из Мариуполя, который изобразил пережитое в искусстве

Во Львове представили выставку живописи и графики Рефлексии. Картины мариупольского художника Павла Пономаренко — это эмоции и отображение внутреннего состояния художника во время войны.

Начало полномасштабного вторжения и эвакуация

Полномасштабная война застала художника Павла Пономаренко с супругой и тремя детьми в родном Мариуполе. Мужчина признается: сначала, как и все, надеялся, что все закончится быстро, но уже через неделю стало понятно, что нужно выезжать из города.

Сначала надеялись, что все закончится со дня на день, а потом начались обстрелы, разрушения, сравнение города с землей. Тогда стало ясно, что нужно брать семью и вывозить оттуда, — рассказывает Павел.

Из-за постоянных сильных обстрелов уехать возможности не было. 15 марта семье Пономаренко чудом удалось выбраться с помощью неравнодушных людей. Но всех членов семьи сразу вывезти не удалось.

Сейчас также смотрят

— Мне пришлось делить семью на две части. Сначала забрали жену с младшими детьми: десятилетним сыном и 12-летней дочерью. Затем вывезли меня со старшей 18-летней дочерью. Мы ехали отдельно, это было очень сложно, — вспоминает Павел.

Сначала семья выехала в Бердянск, оттуда добралась до Запорожья, а затем эвакуационным поездом во Львов. После того, как Павел отправил жену с детьми за границу, начал рисовать.

Творчество во время войны

— Я — художник, постоянно рисую и без этого не могу. Эта выставка (Рефлексия — ред.) о том, что меня окружает. О событиях, о людях, об ощущениях всех нас, наверное. Об этих не слишком положительных, скажем, вещах, которые случились со всеми нами, — рассказывает Павел Пономаренко.

На выставке два десятка картин. Художник писал их во Львове около трех месяцев. Павел занимается творчеством с 2011 года. Искусство считает своей жизнью. Любимые направления Пономаренко — авангард, кубизм, абстрактное искусство. Сам творит в жанре кубизма.

В своих картинах предлагает видение окружающего мира посредством анализа геометрических форм. Первую персональную выставку Павел представил в Мариуполе в прошлом году. Это уже вторая персональная выставка художника.

Первая картина этой серии под названием От войны изображает мужчину, который перелезает забор. Названия других картин так же говорят сами за себя: Война, Воздушная тревога, Мой Мариуполь.

— Эта выставка — это рефлексии на события, которые произошли со мной и моей семьей.

Картины — эмоции, изображение моего внутреннего состояния, и я не вижу здесь ни одной позитивной картины.

Для меня война — это трагедия, которая может случиться неожиданно с каждым человеком, — делится художник.

Выставка демонстрирует непокоренный дух нации

Искусствовед Марко Симкин уверяет: произведения Пономаренко — это новый этап в развитии кубизма в Украине. Поскольку художник не копирует Пикассо, который был основателем кубизма, Малевича, Ермилова или Хвостенко-Хвостова. У Павла своеобразный узнаваемый стиль.

— Эта выставка показывает непокоренный дух украинской нации. Это очень важно сегодня, и это колоссальный прорыв для нашего украинского искусства. Сейчас оно открывается по-новому, и весь мир узнает об Украине из-за этих трагических событий, — говорит Марко Симкин.

Искусствовед утверждает, что долгое время Россия через свои галереи и олигархов продвигала нарратив, будто современное российское искусство — это нечто чрезвычайно важное и значимое, а украинского искусства, как и Украины, по их мнению, вообще не существует.

Однако сейчас художники Львовской области и Украины очень активно откликнулись на события войны. Многие художники жертвуют свои произведения на разнообразные благотворительные акции.

Когда Павел Пономаренко услышал об одной из таких благотворительных акций: продажа картин для помощи детям, получившим инвалидность и ставшими беженцами из-за войны, то сразу откликнулся. Павел, который сам пережил трагедию, отдал свою картину для благотворительного аукциона.

— Тогда я впервые увидел его произведение, познакомился с ним и понял, что это очень интересный, оригинальный художник, — рассказывает искусствовед.

Мариуполь — один из городов, который больше других пострадал от российской агрессии. Ранее боец ​​Азовстали Дмитрий Усиченко рассказал, как выглядел Мариуполь, когда он попал в город. Увиденное не укладывается в голове.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!