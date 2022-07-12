На аллее лежит несколько трупов, а рядом мячом играют дети. Боец Азова рассказал о том, как выглядел Мариуполь изнутри

Дмитрий Усиченко — боец ​​полка Азов с позывным Вишня. Он вместе с другими воинами смог добраться до заблокированного оккупантами завода Азовсталь воздушным коридором и помочь своим товарищам.

Он — один из немногих выживших после рискованной операции на вертолетах и ​​один из тех, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию из российского плена.

Дмитрий рассказал, как выглядел Мариуполь на момент его приезда. Этот рассказ шокирует.

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Боец рассказал, что сначала не знал, что они будут лететь на вертолетах. Говорит: просто пришло предложение помочь ребятам держать оборону. Дмитрий и его хороший друг согласились.

Я понимал, что это билет в один конец.

— Когда я прилетел, азовцы меня забрали. Многие ребята, которые меня знают, увидели и говорят: “Почему ты здесь?” А я говорю: “Вы же братья, приехал вам помогать”, — говорит Дмитрий.

Вишня говорит, что понял: то, чему учились (тактики), это все не работает.

— Мы ехали по набережной на переулок Греческий. Там был такой момент, который я всегда сравниваю с фильмом Silent Hill. Я такого Мариуполя никогда не видел. Это какой-то сюрреализм получился.

Я увидел труп на скамейке, который сидел и которого никто не забирал. Мама гуляла с коляской возле этого трупа, а рядом дети играли мячом.

На аллее также лежало несколько трупов, а дети играли мячом, не замечая их, и смеялись. Потом мы ехали дальше и встретили по дороге пятеро детей. Подъехали к ним, а все эти дети были контужены… Пустой стеклянный взгляд, большие глаза… Сказали, что идут за водой. Такой Мариуполь я увидел, — рассказывает боец.

По его словам, первые полтора часа он был с двумя бойцами — они умерли. Первую контузию Дмитрий получил, когда бойцы заняли позицию возле дома, нужно было извещать группу, куда едет танк. Ведь оккупанты ходили за танком, их надо было “накрыть”.

— Но получилось так, что я не был готов… Были большие дистанции между каждым солдатом. Да и многого не хватало… Я первый раз увидел друзей такими, они всегда были аккуратно одеты, а это как “замухрихи” какие-то. Говорили: вещи привезли — бросайте их, они не нужны. Мы воюем в том, в чем ходим, — рассказал Дмитрий.

Защитники Азовстали стали героями не только Украины, но и всего мира. Ранее мы рассказывали истории бойцов Азовстали, которые вернулись из плена.

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