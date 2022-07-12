Розповіді

На алеї лежить кілька трупів, а поруч м’ячем грають діти. Боєць Азова розповів про те, як виглядав Маріуполь зсередини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Липня 2022, 18:00
Дмитро Усіченко: історія Азовця про Маріуполь

Більше новин
евакуація
Як евакуюватися з Запоріжжя та Херсонщини: покрокова інструкція від Верещук
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови! Як отримати громадянство України
Часів Яр
Жахлива трагедія у Часовому Яру: під завалами будинку знаходять нових жертв
Леся Нікітюк про волонтерство
Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей
Дивитись більше

Матеріали по темі

евакуація
Як евакуюватися з Запоріжжя та Херсонщини: покрокова інструкція від Верещук
Часів Яр
Жахлива трагедія у Часовому Яру: під завалами будинку знаходять нових жертв
Леся Нікітюк про волонтерство
Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приїхав до Ірпеня: Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку

Відео
0:11:46
евакуація

Як евакуюватися з Запоріжжя та Херсонщини: покрокова інструкція від Верещук
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови! Як отримати громадянство України
0:02:03
Часів Яр
Жахлива трагедія у Часовому Яру: під завалами будинку знаходять нових жертв
Богдан Колмаков і Андрій Ковальський
Нація переможців: українець здобув унікальну нагороду на Всесвітніх іграх-2022
0:04:15
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приїхав до Ірпеня: Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Десятирічна чемпіонка світу з шашок розчулила Притулу до сліз
0:03:36
Іпотерапія для українських військових
Іпотерапія для українських військових: як їзда верхи допомагає бійцям ЗСУ повернути здоров’я
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 липня
0:12:04
Чому курс стрімко летить вгору
37 гривень за долар в обмінниках: чому курс стрімко летить вгору
0:02:58
Українці з окупації
Щовечора прощалися один з одним та плакали, коли побачили український прапор. Історії українців з окупації
Більше відео
Леся Нікітюк про волонтерство
Читати далі
Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь