Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів

Мешканка Маріуполя Валерія Зеленська спочатку ховалася від обстрілів у місті, потім перебралася до бомбосховища заводу “Азовсталь”.

А вже після цього вона мала довгий шлях з Маріуполя на неокуповану територію України. І розпочався він із фільтраційного табору, який облаштували російські окупаційні війська.

Огляд був дуже жорстким. Мене розділи до спідньої білизни. Оглядали плечі, стегна, коліна, лікті… Давили психологічно та задавали дуже багато запитань, — розповідає постраждала.

Дивіться повне інтерв’ю з мешканкою Маріуполя, яка пройшла усі жахи фільтраційного табору, на Вікнах.

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Тож яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками? Дивіться інтерв’ю Станіслава Мірошніченка та Петра Андрющенка про фільтрацію та що насправді відбувається з людьми у цих таборах.