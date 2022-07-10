Люди

Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 10 Липня 2022, 10:00

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