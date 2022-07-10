Меня раздели полностью, до трусов. Как мариупольчанка прошла фильтрационный лагерь оккупантов

Жительница Мариуполя Валерия Зеленская сначала скрывалась от обстрелов в городе, затем перебралась в бомбоубежище завода “Азовсталь”. А уже после этого у нее был долгий путь из Мариуполя на неоккупированную территорию Украины. И начался он с фильтрационного лагеря, который обустроили российские оккупационные войска.

Осмотр был очень жестким. Меня раздели до нижнего белья. Осматривали плечи, бедра, колени, локти… Давили психологически и задавали очень много вопросов, — рассказывает пострадавшая.

Смотрите полное интервью с жительницей Мариуполя, которая пережила все ужасы фильтрационного лагеря, на Вікнах.

Так какова настоящая цель фильтрации украинцев российскими захватчиками? Смотрите интервью Станислава Мирошниченко и Петра Андрющенко о фильтрации и что происходит с людьми в этих лагерях.