Украина

Методами Гитлера и Сталина — настоящая цель фильтрации украинцев российскими захватчиками

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 июня 2022, 18:00

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