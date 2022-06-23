Методами Гитлера и Сталина — настоящая цель фильтрации украинцев российскими захватчиками

Метод фильтрации не новый. До войны в Украине эту позорную и античеловеческую процедуру проводили различные оккупационные режимы мира.

Журналист медийной инициативы по правам человека Станислав Мирошниченко и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказали о настоящей цели фильтрации украинцев российскими захватчиками и о том, что происходит с людьми в фильтрационных лагерях.

Станислав Мирошниченко говорит, что в целом то, что мы называем фильтрацией, с точки зрения международного права имеет признаки интернирования.

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Интернирование — процессы, в которых страна-оккупант определяет группу лиц, которые, по ее мнению, представляют опасность для оккупационных властей.

Этих людей могут проверять, депортировать, то есть определенным образом выделить. Однако это совершенно противозаконно.

Зачем оккупантам проводить фильтрацию

Цель фильтрации — найти военнослужащих, людей, имеющих отношение к военным формированиям Украины, активистам, сотрудникам местных властей.

Как утверждает Петр Андрющенко, захватчики пытаются обнаружить для себя опасный элемент.

Россияне пытаются избавиться или локализовать опасный для себя элемент, чтобы предотвратить сопротивление во время оккупации.

Станислав Мирошниченко уверен — везде, куда заходят оккупационные власти, они сразу начинают фильтрационные процессы и пытаются проверить лояльность к себе.

Люди на временно оккупированных территориях должны получать специальные пропуска, чтобы передвигаться по городу. Кроме того, если человеку удается въехать во временно оккупированный город, то без специального пропуска он уже не сможет выехать.

В ходе фильтрации захватчики собирают чрезвычайно чувствительную информацию, которая им нужна не только для проверки. Людей фотографируют, собирают их отпечатки пальцев.

Мы не знаем, насколько долго эта информация будет храниться у врага, кто к ней будет иметь доступ и как ее будут использовать.

В фильтрационных лагерях люди могут находиться как неделями, так и месяцами. Однако прежде они должны отстоять очередь, что может продолжаться бесконечно.

Если человек не проходит фильтрацию, у него забирают паспорт. Она не может куда-нибудь пойти или уехать, поскольку у него нет “документа” о прохождении этого процесса.

Почему человек может не пройти фильтрацию

Причин для того, чтобы человек не прошел фильтрацию, может быть множество. Например, он был замечен на акциях протеста, имеет связи с бывшим или нынешним военным, подписан на определенные паблики в соцсетях. Поэтому такого человека держат в колониях, могут пытать или условно судить.

Оккупанты обрабатывают людей психологически и пытаются их завербовать, перетащить на свою сторону, — говорит Станислав Мирошниченко.

Если человек не прошел фильтрацию, у него есть только два варианта, как поступать дальше. Он может либо вернуться во временно оккупированный населенный пункт, из которого уехал, либо выехать на территорию РФ и попытаться оттуда добраться до европейских стран.

Однако, как сообщает Петр Андрющенко, людям, которых вывозят россияне в РФ, не всегда продают билеты на транспорт.

Чаще их вывозят в Таганрог или Ростов-на-Дону, где им отказываются продавать билеты и отправляют в полицию. Тем не менее существует возможность выехать с меньших станций.

О фильтрационных тюрьмах

Петр Андрющенко рассказывает, что россияне используют и расконсервируют тюрьмы, создают целые поселения, где содержат украинцев.

Оккупанты создают фильтрационные тюрьмы на территории бывших колоний в Еленовке и Енакиево, где находятся волонтеры, активисты, журналисты, правоохранители и военные. Кроме того, есть информация, что людей еще содержат в Донецке и Макеевке в СИЗО.

В этих местах женщин насилуют по графику, а мужчин избивают. Человека уничтожают там как личность. Это настоящий концлагерь.

Напомним, ранее доцент Национального университета обороны имени Черняховского Ростислав Пилявец рассказал, что похожего в действиях нацистских и российских агрессоров.