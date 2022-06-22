Война 1941 и 2022 — что схожего в действиях нацистских и российских агрессоров?

В этот день в рамках национального телемарафона Єдині новини мы продолжаем совместный проект Министерства культуры и Украинского института национальной памяти Историческое сопротивление — развенчивание российских исторических мифов.

Доцент Национального университета обороны имени Черняховского Ростислав Пилявец рассказал, в чем подобна и чем отличается та война от сегодняшнего российского вторжения?

Рашизм = фашизм?

В этих двух войнах очень много общего, но есть и отличное. Общее то, что в природе нацизма, советского социал-интернационализма и современного рашизма лежит расизм и ксенофобия, невосприятие и откровенная нетерпимость, которая выше других народов.

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Как и нацизм, рашизм поднимается на идеях реваншизма. Это необходимо для реализации амбициозных планов, завоевания не только Европы, но и мирового господства.

Общими в немецко-советской войне и российском вторжении в Украину являются массовые разрушения, хотя и здесь есть примечания. Мы можем вспомнить небольшое количество примеров уничтожения жилых домов: например, Сталинград, Чернигов.

Но у нас этих примеров уже больше: Мариуполь, Харьков, Северодонецк, Буча, Ирпень и многие другие города. Здесь рашизм превзошел нацизм.

Еще одним фактором является отношение к гражданскому населению. Немецкие солдаты относились довольно терпимо к гражданским, если они не сопротивлялись. Были исключения, однако к большинству проявлялась терпимость. Рашистам — не важно кого убивать.

У немцев был строгий запрет на любые отношения со славянками, а также на изнасилование. А русские, как в стишке “От якута до бурята, все мы — русские ребята”, совершают массовые преступления, как и советские солдаты, которые насиловали не только немецких женщин, но и землячек.

Уничтожение церквей и храмов — еще одна общая черта между фашизмом и рашизмом.

Ранее мы рассказывали о Дне памяти и скорби 22 июня: почему отмечают и какие традиции.

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