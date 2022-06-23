Методами Гітлера і Сталіна — яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками

Метод фільтрації не є новим. До війни в Україні цю ганебну та антилюдську процедуру проводили різні окупаційні режими світу.

Журналіст медійної ініціативи за права людини Станіслав Мірошніченко та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповіли про справжню мету фільтрації українців російськими загарбниками та про те, що насправді відбувається з людьми у фільтраційних таборах.

Станіслав Мірошніченко говорить, що загалом те, що ми називаємо фільтрацією, з точки зору міжнародного права має ознаки інтернування.

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Інтернування — процеси, у яких країна-окупант визначає певну групу осіб, які, на її думку, становлять небезпеку для окупаційної влади.

Цих людей можуть перевіряти, депортувати, тобто певним чином виокремити. Проте це абсолютно протизаконно.

Навіщо окупантам проводити фільтрацію

Мета фільтрації — знайти дійсних військовослужбовців, людей, які мають стосунок до військових формувань України, активістів, співробітників місцевої влади.

Як стверджує Петро Андрющенко, загарбники намагаються виявити для себе небезпечний елемент.

Росіяни намагаються позбавитись або локалізувати небезпечний для себе елемент, щоб унеможливити спротив під час окупації.

Станіслав Мірошніченко впевнений — всюди, куди заходить окупаційна влада, вона одразу починає фільтраційні процеси й намагається перевірити лояльність до себе.

Люди на тимчасово окупованих територіях мають отримувати спеціальні перепустки, щоб пересуватися містом. Крім того, якщо людині вдається в’їхати в тимчасово окуповане місто, то без спеціальної перепустки вона вже не зможе виїхати.

Під час фільтраційних процесів загарбники збирають надзвичайно чутливу інформацію, яка їм потрібна не лише для перевірки. Людей фотографують, збирають їхні відбитки пальців.

Ми не знаємо наразі, наскільки довго ця інформація буде зберігатись у ворога, хто до неї матиме доступ і як її будуть використовувати.

У фільтраційних таборах люди можуть перебувати як тижнями, так і місяцями. Проте перед цим вони мусять відстояти чергу, що може тривати безкінечно.

Якщо людина не проходить фільтрацію, у неї забирають паспорт. Вона не може кудись піти чи виїхати, оскільки у неї немає “документа” про проходження цього процесу.

Чому людина може не пройти фільтрацію

Причин для того, щоб людина не пройшла фільтрацію, може бути безліч. Наприклад, вона була помічена на акціях протесту, має зв’язки з колишнім чи нинішнім військовим, підписана на певні пабліки в соцмережах. Таку людину тримають у колоніях, можуть катувати або умовно судити.

Окупанти обробляють людей психологічно та намагаються їх завербувати, перетягнути на свій бік, — говорить Станіслав Мірошніченко.

Якщо людина не пройшла фільтрацію, у неї є лише два варіанти, як чинити далі. Вона може або повернутися в тимчасово окупований населений пункт, з якого поїхала, або ж виїхати на територію РФ та спробувати звідти дістатись європейських країн.

Однак, як повідомляє Петро Андрющенко, людям, яких росіяни вивозили до РФ, не завжди продають квитки на будь-який транспорт.

Найчастіше їх вивозять до Таганрога або Ростову-на-Дону, де їм відмовляються продавати квитки та відправляють до поліції. Втім, існує можливість виїхати з менших станцій.

Про фільтраційні в’язниці

Петро Андрющенко розповідає, що росіяни використовують та розконсервовують в’язниці, створюють цілі поселення, де утримують українців.

Окупанти створюють фільтраційні в’язниці на території колишніх колоній в Оленівці та Єнакієвому, де тримають волонтерів, активістів, журналістів, правоохоронців та військових. Крім того, є інформація, що людей тримають також у Донецьку та Маківці у СІЗО.

У цих місцях жінок ґвалтують за графіком, а чоловіків б’ють. Людину знищують там як особистість. Це справжній концтабір.

Нагадаємо, раніше доцент Національного університету оборони імені Черняховського Ростислав Пилявець розповів, що схожого у діях нацистських та російських агресорів.