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Концтабір Ягідне. Як кілька сотень мешканців села на Чернігівщині пережили окупацію в шкільному підвалі

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 19 Травня 2022, 14:12
Концтабір у Ягідному — репортаж про пережиту окупацію
Фото: Instagram

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