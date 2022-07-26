Андрей Барановский и его маленькие коллеги: совместная выставка художника с детьми, поразившая всех до слез

В Киеве открылась выставка работ известного украинского художника Андрея Барановского и его маленьких коллег.

Холл одного из старейших отелей столицы в течение двух месяцев будет галереей. Кроме восьми работ именитого художника, там разместили около сотни картин, авторами которых являются дети, что увидели своими глазами все ужасы войны.

Уже в начале сентября часть работ будет выставлена на аукцион. Вырученные средства пойдут на помощь детям-беженцам.

Данная выставка является вторым событием с участием украинского художника Андрея Барановского. Он вместе с благотворительным фондом Неминуча перемога в июле провел аукцион в Лондоне. Собранные средства перевели на помощь детям из Мариуполя. Сейчас художник на фронте, но для столичной выставки удалось передать свои картины и две скульптуры.

Присоединились к выставке украинские и зарубежные арт-студии. А дети, чьи рисунки можно увидеть на выставке, желают только одного — победы Украины.

Украинские художники в искусстве изображают всю ту боль, которую переживает наша страна. Ранее мы рассказывали историю художника с Мариуполя Павла Пономаренко и его выставку, посвященную войне.

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