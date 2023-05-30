Почти зона отчуждения и постапокалипсис наяву: история волонтера о работе на деоккупированных территориях

Волонтеры сейчас делают очень много работы. Они помогают военным, мирному населению, занимаются эвакуацией и многими другими направлениями. Многие присоединились к волонтерству после начала полномасштабного вторжения, и это уже стало их образом жизни.

Алексей Масло — руководитель волонтерской организации Интернациональный легион помощи. Еще до 24 февраля 2022 года он проектировал одежду для разных брендов. За два дня до полномасштабного вторжения поехал в Харьков к маме, сейчас уже пошел второй год, как он волонтерит.

Свою историю об эвакуации людей, помощи мирным жителям и уничтоженных россиянами селах в Харьковской области он рассказал для Роксаны Касумовой из УП.Життя.

Деоккупированные территории — практически зона отчуждения

Алексей рассказывает о селах под уничтоженным Изюмом, которые находились в оккупации более полугода. ВСУ освободили населенные пункты Харьковской области еще в сентябре 2022 года, но россияне, убегая, уничтожали все. Волонтер говорит, что в тех селах нет ни одного целого здания.

Недавно группа Imagine dragons выпустила клип на песню Crushed, в котором 14-летний мальчик показывает свое разбитое село. Этим клипом хотели привлечь внимание к войне в Украине. Алексей отмечает, что большинство сел Харьковской области выглядит так же, как в этом клипе.

По его словам, деоккупированные территории — практически зона отчуждения, ведь там нет воды, электроэнергии, медиков, магазинов или аптек, которые работали бы.

В Купянске, когда заехали, видели тела россиян, сложенные в кучу. Они просто валялись посреди улицы, а вокруг них дети гоняли на велосипедах, — вспоминает волонтер.

Говорит, что с другими волонтерами во время поездок видели тотальную антисанитарию. Некоторые люди пять месяцев сидели в квартире и не выходили из нее.

Оккупанты снимали даже пластиковые окна

Наверное, уже весь мир знает о любимой тактике россиян — сожженной земли. Они уничтожают города и деревни. Алексей рассказывает о первой поездке в “серую зону”. Когда враг был на этой территории около трех месяцев, ВСУ били прицельно по врагу. Но оккупанты, когда бежали, бомбили все, что могли. От многих сел остались лишь обломки торчащих из земли домов.

К примеру, волонтер рассказывает историю о школе в селе Русские Тишки. Там забирали на эвакуацию парализованную женщину, когда это была “серая зона”.

— Там все было новенькое и целое. Оккупанты превратили ее в “гуманитарный центр”, где выдавали местным какую-то пищу.

А когда отходили оттуда, даже сняли пластиковые окна и вывезли на тракторе на прицепах. А потом заминировали здание, зная, что люди могут прийти за едой, — рассказывает о коварстве и цинизме оккупантов Алексей.

Когда позже волонтер с коллегами забирали на эвакуацию 60 женщин из психоневрологического интерната в селе Липцы, возвращались через Русские Тишки. Говорит, что от новой школы осталось только воспоминание.

30 тысяч спасенных

Алексей волонтерит уже второй год. Его организация привезла в Украину 150 реанимационных карет, в том числе и для реанимации детей. Организация покупает авто для военных, поисковых команд, которые выкапывают тела и доставляют родным, чтобы была возможность нормально похоронить близких.

Помогают не только в Харьковской области, но и Донецком, Луганском, Запорожском и Херсонском направлениях. Но, пожалуй, главным направлением остается спасение тысяч бежавших от войны в поисках нового дома людей.

Еще в первые дни и недели полномасштабной войны Алексей помогал другим харьковчанам, вывозил людей из Северной Салтовки, которую тогда беспощадно бомбили. Через несколько месяцев начали эвакуацию за пределами Харькова.

С того времени вместе с другими волонтерами смогли вывезти в безопасные места около 30 000 украинцев. Над этим работало около 60 волонтеров.

Первым был отец Алексея, он — водитель скорой, попал под обстрел и получил ранения. Затем волонтеры поехали в “серую зону”, за последний украинский блокпост, в Русские Тишки.

До позиций врага был всего километр, он обстреливал группу, но волонтеры везли туда помощь и забирали оттуда людей. Вывезли 100 селян, а затем начали работать масштабно.

Почему не все хотят эвакуироваться

Алексей говорит, что у человека происходит психическое расстройство, когда он проводит под обстрелами больше года.

— Он уже просто не понимает, каково это — вернуться к нормальной жизни. Я был летом прошлого года за Бахмутом в селе.

Там жила одна-единственная женщина, у нее над домом каждые 15 минут пролетает вертолет и сбрасывает бомбы. А она не хочет уезжать, — говорит мужчина.

По его словам, людей иногда приходится запихивать в машину чуть ли не силой. Некоторые обманывают, прячут в подвалах детей и не дают их эвакуировать.

— Это уже последствия психических расстройств, которые нужно профессионально лечить. Эти люди чувствуют безопасность там, потому что они в группе. И боятся ее покинуть. Там свои правила, законы. Они отдалились от норм. Преимущественно это люди низкого социального положения. Это реально большая проблема. И им, бывает, все равно, кто будет возить еду или воду, — считает волонтер.

Волонтеры — те, кто заботится о других и ничего не ждет взамен. Волонтерами стали люди разных профессий. Ранее мы рассказывали историю Александра Бабича. Ты, наверное, точно видел(-а) его на банке сгущенки. Мужчина вырос и стал научным работником, а сейчас активно занимается волонтерством.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!