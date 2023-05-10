Посвящение мужеству украинского народа! Группа Imagine Dragons выпустила новый клип на песню Crushed

История выживания 14-летнего Саши — одна из тысяч. Она уникальна и одновременно похожа на других, которые пришлось прожить многим украинцам за период полномасштабной войны. И несмотря на все они продолжают бороться за свою свободу, поэтому американская группа Imagine Dragons решила посвятить свою новую песню Crushed и клип к ней народу Украины и его непреодолимого мужества.

Это не просто привычное для всех трехминутное видео с музыкой поверх него, а полноценный короткий фильм, рассказывающий историю Саши, который пять месяцев фактически выживал во время российской оккупации его родного села Новогригоровка Николаевской области.

Он прятался в бомбоубежище, потому и выжил. А вот его соседи — нет. И это еще раз напоминает, насколько близко ходит смерть рядом с человеком во время войны.

История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи, — говорит фронтмен группы Дэн Рейнольдс.

Даже сегодня, несмотря на то, что на большей части украинских территорий возобновилось электроснабжение, семья Саши до сих пор живет не только без света, но и других коммунальных услуг.

Дом и школа мальчика — это сплошная руина. Но он все равно надеется, что ему удастся восстановить родные сердцу места. И на самом деле таких, как он, людей в Украине немало, которые потеряли все, но готовы начать снова.

Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией для восстановления Украины, — добавил Дэн Рейнольдс.

Этот клип — еще один способ создателей поддержать направление Восстановления Украины фандрейзинговой платформы UNITED24. Ведь Imagine Dragons очень активно помогают Украине и с первых дней полномасштабной войны выразили свою поддержку украинцам.

Режиссер Тай Арнольд, создавший видео, тоже является другом UNITED24, поэтому сотрудничество было лишь вопросом времени. Создатель провел прошлую зиму в Украине. Тогда мужчина доставлял продукты людям, которые в этом нуждались.

Многие все еще находились под артиллерийскими обстрелами или были недавно освобождены от оккупации. Я постоянно общался с участниками группы на тему увиденного, и они быстро предложили снять видеоклип, который отражал бы эмоции простых украинцев, которые пострадали от войны.

В одной из таких поездок Тай Арнольд познакомился с Сашей и был поражен его историей. Так мальчик и стал главным героем клипа Imagine Dragons.

Imagine Dragons: клип на песню Crushed

Рассказывают истории украинцев и другие мировые звезды. Читай, как Rita Ora вышла на сцену Евровидения-2023 с украинкой и акцентировала внимание на потерянном детстве беженцев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!