Присвята мужності українського народу! Гурт Imagine Dragons випустив новий кліп на пісню Crushed

Історія виживання 14-річного Сашка — одна з тисяч. Вона унікальна та водночас подібна до інших, які довелось прожити багатьом українцям за період повномасштабної війни. Та попри все, продовжують боротись за свою свободу. Тому американський гурт Imagine Dragons вирішив присвятити свою нову пісню Crushed та кліп до неї народу України та його непереборній мужності.

Це не просто звичне для усіх трихвилинне відео з музикою поверх нього, а повноцінний короткий фільм, який розповідає історію Сашка, який п’ять місяців фактично виживав під час російської окупації його рідного села Новогригорівка Миколаївської області.

Він переховувався у бомбосховищі, тому й вижив. А ось його сусіди — ні. І це вкотре нагадує, наскільки близько ходить смерть поряд з людиною під час війни.

Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги, — говорить фронтмен гурту Ден Рейнольдс.

Навіть сьогодні, попри те, що на більшій частині українських територій відновилось електропостачання, родина Сашка й досі живе не лише без світла, але й інших комунальних послуг.

Будинок і школа хлопчика — це суцільна руїна. Та він все одно сподівається, що йому вдасться завдяки наполегливості відновити рідні серцю місця. І насправді таких, як він, людей в Україні чимало, які втратили все, але готові почати знову.

Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України, — додав Ден Рейнольдс.

Цей кліп — ще один спосіб творців підтримати напрям Відбудова України фандрейзингової платформи UNITED24. Адже Imagine Dragons дуже активно допомагають Україні та з перших днів повномасштабної війни висловили свою підтримку українцям.

Режисер Тай Арнольд, який створив відео, теж є другом UNITED24, тому співпраця була лише питанням часу. Творець провів минулу зиму в Україні. Тоді чоловік доставляв продукти людям, які цього потребували.

Багато з них все ще перебували під артилерійськими обстрілами або були нещодавно звільнені від окупації. Я постійно спілкувався з учасниками гурту на тему побаченого, і вони швидко запропонували зняти відеокліп, який би відображав емоції простих українців, що страждають від війни.

В одній з таких поїздок Тай Арнольд познайомився з Сашком та був вражений його історією. Так хлопчик і став головним героєм кліпу Imagine Dragons.

Imagine Dragons: кліп на пісню Crushed

Розповідають історії українців й інші світові зірки. Читай, як Rita Ora вийшла на сцену Євробачення-2023 з українкою та акцентувала на втраченому дитинстві біженців.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!