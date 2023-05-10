Вийшла на сцену з українкою та акцентувала на втраченому дитинстві біженців! Зворушливий виступ Rita Ora на Євробаченні-2023

Вчора, 9 травня, у Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення-2023. Глядачі могли бачити виступи не лише учасників першого півфіналу, а й насолоджуватися виступами відомих артистів. Одним із найзворушливіших моментів був виступ британської співачки Rita Ora. Вона виступила на сцені з української дівчинкою-біженкою з Рівного.

Виступ Rita Ora на Євробачені-2023

У першому півфіналі британська співачка Rita Ora заспівала між виступами конкурсантів. Співачка виконала мікс зі своїх кращих хітів.

Почався виступ британської співачки з пісні Anywhere. Саме під час цієї пісні на сцену вийшла Софія — українська біженка-танцівниця з Рівного. Після повномасштабного вторгнення дівчинці довелося виїхати до Великої Британії.

Rita Ora зазначила, що дівчинка відкриває її виступ грою з м’ячем, це символізує втрату дитинства для біженців.

Я сподіваюся, що цей чудовий пісенний конкурс відкриє серця в Європі та світі. Ми любимо тебе, Україно, всі виступаємо сьогодні ввечері для тебе, — написала Ріта Ора у Twitter.

This is Sofiia – A dancer and refugee from Rivne, in the north west of Kyiv. She has been living in Warrington since 2022.



To me, Sofiia represents strength and hope during these turbulent, tragic and changeable times. We must not forget the privilege the UK has to play its… pic.twitter.com/iNkbBbhYMz — Rita Ora (@RitaOra) May 9, 2023

Вона зазначила, що розуміє, що значить бути біженко. Адже Rita Ora народилася в Югославії у родині албанців, її родина теж стала біженцями.

— Тяжке становище сім’ї Софії нагадує мені про неймовірну подорож, яку пройшла моя родина, коли я була у її віці, і про те, як я вічно буду вдячна Великій Британії за виявлену до нас доброту та співчуття, — згадала співачка.

Виступ Rita Ora на Євробачені-2023: дивитися онлайн

Взагалі цьогорічне Євробачення у Великій Британії постійно нагадує про війну в Україні. Адже слово “війна” постійно звучить зі сцени, більшість елементів так чи інакше пов’язані з Україною.

Читати на тему Перший півфінал позаду! Хто пройшов у фінал Євробачення 2023 Список переможців першого півфіналу головного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Минув перший півфінал Євробачення, але попереду ще одна битва учасників на шляху до фіналу. Раніше ми розповідали про другий півфінал Євробачення-2023: коли відбудеться та хто учасники.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!