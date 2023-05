Вийшла на сцену з українкою та акцентувала на втраченому дитинстві біженців! Зворушливий виступ Rita Ora на Євробаченні-2023

Вчора, 9 травня, у Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення-2023. Глядачі могли бачити виступи не лише учасників першого півфіналу, а й насолоджуватися виступами відомих артистів. Одним із найзворушливіших моментів був виступ британської співачки Rita Ora. Вона виступила на сцені з української дівчинкою-біженкою з Рівного.

У першому півфіналі британська співачка Rita Ora заспівала між виступами конкурсантів. Співачка виконала мікс зі своїх кращих хітів.

Почався виступ британської співачки з пісні Anywhere. Саме під час цієї пісні на сцену вийшла Софія — українська біженка-танцівниця з Рівного. Після повномасштабного вторгнення дівчинці довелося виїхати до Великої Британії.

Rita Ora зазначила, що дівчинка відкриває її виступ грою з м’ячем, це символізує втрату дитинства для біженців.

This is Sofiia – A dancer and refugee from Rivne, in the north west of Kyiv. She has been living in Warrington since 2022.



To me, Sofiia represents strength and hope during these turbulent, tragic and changeable times. We must not forget the privilege the UK has to play its… pic.twitter.com/iNkbBbhYMz