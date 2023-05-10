Шоу-біз

Вийшла на сцену з українкою та акцентувала на втраченому дитинстві біженців! Зворушливий виступ Rita Ora на Євробаченні-2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Травня 2023, 09:30
Rita Ora виступила на Євробаченні 2023 з українкою — яким був виступ
Фото: Getty Images

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