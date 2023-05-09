Перший півфінал позаду! Хто пройшов у фінал Євробачення 2023

Переможці першого півфіналу Євробачення 2023 відомі. Країни переходять у фінал пісенного конкурсу. Хто увійшов до списку щасливчиків — дивись у матеріалі.
Нагадаємо, у фіналі виступатиме й Україна (Tvorchi з піснею Heart of steel) як країна-переможниця минулого року, а також, традиційно, країни-засновниці пісенного конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.
Тепер ми чекаємо на другий півфінал, який відбудеться за два дні, 11 травня 2023 року, о 22:00. Тоді буде обрано ще десять країн, які змагатимуться за право виступити у фіналі Євробачення-2022.
Але вже як виглядатиме фінальна таблиця, вирішать як судді, так і глядачі у фіналі пісенного конкурсу. Велике дійство заплановане на суботу 13 травня 2023 року. Розпочнеться подія о 22:00 за київським часом.
Що ж, хто переміг у першому півфіналі Євробачення 2023 року, ми вже знаємо. А тим часом нагадуємо, хто перемагав від України на Євробаченні за всі часи.