Первый полуфинал сзади! Кто прошел в финал Евровидения 2023 года

Победители первого полуфинала Евровидения 2023 года известны. Страны переходят в финал песенного конкурса. Кто вошел в список счастливчиков – смотри в материале.

Евровидение победители первого полуфинала

Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!)

Молдова (Паша Парфений – Soarele și luna)

Швейцария (Ремо Форер – Watergun)

Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha)

Чехия (Vesna — My Sister’s Crown)

Израиль (Ноа Кирел — Unicorn)

Португалия (Mimicat — Ai coração)

Швеция (Лорин – Tattoo)

Сербия (Люк Блэк — Samo mi se spava)

Норвегия (Алессандра Меле — Queen of Kings)

Напомним, в финале будет выступать и Украина (Tvorchi с песней Heart of steel) как страна-победительница в прошлом году, а также, традиционно, страны-основательницы песенного конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

Когда второй полуфинал Евровидения-2022

Теперь мы ждем второй полуфинал, который состоится через два дня, 11 мая 2023 года, в 22:00. Тогда будут выбраны еще десять стран, которые будут соревноваться за право выступить в финале Евровидения-2022.

Но как будет выглядеть финальная таблица, решат как судьи, так и зрители в финале песенного конкурса. Великое действо запланировано на субботу 13 мая 2023 года. Начнется событие в 22:00 по киевскому времени.

Что же, кто победил в первом полуфинале Евровидения 2023, ми уже знаем. Тем временем напоминаем, кто побеждал от Украины на Евровидении за все времена.