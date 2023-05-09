Первый полуфинал сзади! Кто прошел в финал Евровидения 2023 года

Победители первого полуфинала Евровидения 2023 года известны. Страны переходят в финал песенного конкурса. Кто вошел в список счастливчиков – смотри в материале.
Напомним, в финале будет выступать и Украина (Tvorchi с песней Heart of steel) как страна-победительница в прошлом году, а также, традиционно, страны-основательницы песенного конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.
Теперь мы ждем второй полуфинал, который состоится через два дня, 11 мая 2023 года, в 22:00. Тогда будут выбраны еще десять стран, которые будут соревноваться за право выступить в финале Евровидения-2022.
Но как будет выглядеть финальная таблица, решат как судьи, так и зрители в финале песенного конкурса. Великое действо запланировано на субботу 13 мая 2023 года. Начнется событие в 22:00 по киевскому времени.
Что же, кто победил в первом полуфинале Евровидения 2023, ми уже знаем. Тем временем напоминаем, кто побеждал от Украины на Евровидении за все времена.