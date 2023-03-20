Heart of Steel: перевод песни, какая песня поедет на Евровидение 2023 от Украины и о чем она

Война в Украине однозначно влияет на творчество отечественных исполнителей. Неудивительно, что большинство современных композиций написаны под влиянием новостей о трагедиях, героизме и подвигах украинцев.
Крупнейший песенный конкурс Евровидение будет проходить в Ливерпуле, Великобритания. Это место было согласовано с Украиной, ведь наши исполнители победили на Евровидении 2022 года.
В этом году представлять Украину поедет группа TVORCHI с англоязычной песней Heart of Steal. О чем песня и перевод ее текста, мы объясняем в материале ниже.
В 2018 году звукорежиссер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни создали группу TVORCHI. Ребята родом из Тернополя, и если бы не музыка, то оба стали бы фармацевтами, потому что получали такое образование.
Ребята уже были популярны и известны еще до Нацотбора на Евровидение. Набрав наибольшее количество баллов от жюри и зрителей, TVORCHI смогли стать победителями национального отбора.
Песня группы Heart of Steal, по словам самих исполнителей, написана под влиянием новостей о бойцах из Азовстали. Это и дало название песне, что в переводе с английского означает Сердце из стали.
Песня группы Heart of Steal, по словам самих исполнителей, написана под влиянием новостей о бойцах из Азовстали. Это и дало название песне, что в переводе с английского означает Сердце из стали.
Авторы песни говорят, что к написанию их подтолкнуло видео из Азовстали. Звукорежиссер Андрей Гуцуляк признался в интервью ТСН, что одни лишь глаза бойцов доводили музыканта до мурашек по коже.
Фото: tvorchi_official/Instagram
— Я не мог представить, как тяжело им там. Такое впечатление, что это конец, но в глазах я видел огонь, силу воли и непоколебимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню.
Все украинцы получили стальные сердца, и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира, — сказал Гуцуляк.
Все украинцы получили стальные сердца, и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира, — сказал Гуцуляк.
Теперь эту сильную песню услышит весь мир уже в финале Евровидения 2023, вместе с представителями стран-основателей конкурса.
Иногда нужно отпустить,
Иногда нужно оглянуться,
Иногда нужно знать,
Когда поднять свой средний палец вверх.
Я не могу объяснить,
Скажу, как я чувствую:
Жизнь — это просто игра,
И я играю, чтобы победить.
Не бойся говорить то, что думаешь,
Потому что, как бы ни было плохо, кто-то тебя услышит.
Мне все равно что ты говоришь,
Не важно, как ты себя чувствуешь.
Прочь с моей дороги,
Потому что у меня сердце из стали.
Тебе просто нравится вести себя бессмысленно,
Пытаешься залезть мне в голову,
Но когда я включаю фары,
Я вижу тебя насквозь.
Пытаешься вывести на реакцию,
Я просто начинаю действовать.
Ты знаешь, я никогда не проиграю.
Тебе тоже нравится внимание,
Но это не для тебя.
Послушать песни всех конкурсантов Евровидения этого года можно в нашем другом материале.
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