Heart of Steel: перевод песни, какая песня поедет на Евровидение 2023 от Украины и о чем она

Война в Украине однозначно влияет на творчество отечественных исполнителей. Неудивительно, что большинство современных композиций написаны под влиянием новостей о трагедиях, героизме и подвигах украинцев.

Крупнейший песенный конкурс Евровидение будет проходить в Ливерпуле, Великобритания. Это место было согласовано с Украиной, ведь наши исполнители победили на Евровидении 2022 года.

В этом году представлять Украину поедет группа TVORCHI с англоязычной песней Heart of Steal. О чем песня и перевод ее текста, мы объясняем в материале ниже.

Сейчас также смотрят

Евровидение 2023 Украина: о чем песня

В 2018 году звукорежиссер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни создали группу TVORCHI. Ребята родом из Тернополя, и если бы не музыка, то оба стали бы фармацевтами, потому что получали такое образование.

Ребята уже были популярны и известны еще до Нацотбора на Евровидение. Набрав наибольшее количество баллов от жюри и зрителей, TVORCHI смогли стать победителями национального отбора.

Песня группы Heart of Steal, по словам самих исполнителей, написана под влиянием новостей о бойцах из Азовстали. Это и дало название песне, что в переводе с английского означает Сердце из стали.

Авторы песни говорят, что к написанию их подтолкнуло видео из Азовстали. Звукорежиссер Андрей Гуцуляк признался в интервью ТСН, что одни лишь глаза бойцов доводили музыканта до мурашек по коже.

— Я не мог представить, как тяжело им там. Такое впечатление, что это конец, но в глазах я видел огонь, силу воли и непоколебимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню.

Все украинцы получили стальные сердца, и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира, — сказал Гуцуляк.

Теперь эту сильную песню услышит весь мир уже в финале Евровидения 2023, вместе с представителями стран-основателей конкурса.

Heart of Steel перевод

І куплет

Иногда нужно отпустить,

Иногда нужно оглянуться,

Иногда нужно знать,

Когда поднять свой средний палец вверх.

Я не могу объяснить,

Скажу, как я чувствую:

Жизнь — это просто игра,

И я играю, чтобы победить.

Не бойся говорить то, что думаешь,

Потому что, как бы ни было плохо, кто-то тебя услышит.

Припев

Мне все равно что ты говоришь,

Не важно, как ты себя чувствуешь.

Прочь с моей дороги,

Потому что у меня сердце из стали.

II куплет

Тебе просто нравится вести себя бессмысленно,

Пытаешься залезть мне в голову,

Но когда я включаю фары,

Я вижу тебя насквозь.

Пытаешься вывести на реакцию,

Я просто начинаю действовать.

Ты знаешь, я никогда не проиграю.

Тебе тоже нравится внимание,

Но это не для тебя.

Послушать песни всех конкурсантов Евровидения этого года можно в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!