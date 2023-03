Чем удивит Евровидение-2023: все конкурсанты и их песни

В прошлом году Украина победила уже в третий раз за почти 20 лет участие в международном песенном конкурсе Евровидение. Победу одержала украинская рэп группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

По правилам, страна победитель должна проводить следующий конкурс. Однако из-за не возможности обеспечить гарантии безопасности участникам и гостям, Евровидение-2023 состоится в британском Ливерпуле, но от имени Украины.

Конкурс состоится в мае, и уже известны все страны-участницы Евровидения 2023 их песни.

Особенности конкурса

В конкурсе за победу будут соревноваться 37 стран. Учитывая предыдущие годы, это наименьшее количество стран-участниц более 10 лет. На это повлияло отсутствие участвовавших в прошлом году сразу трех балканских стран – Болгарии, Черногории и Северной Македонии.

Песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в британском городе Ливерпуле, а именно в Liverpool Arena, рассчитанной на 11 000 мест. В этом году мы будем болеть за группу TVORCHI, которая будет представлять Украину.

Само же проведение конкурса поделено на этапы:

Первый полуфинал состоится 9 мая, в нем примут участие 15 стран.

Второй полуфинал пройдет 11 мая, где выступят другие 16 стран.

В финале, который состоится 13 мая, примут участие, в том числе страны основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна победительница конкурса.

Участники первого полуфинала:

Азербайджан

TuralTuranX – Tell Me More

Израиль

Noa Kirel – Unicorn

Ирландия

Wild Youth – We Are One

Латвия

Sudden Lights – Aijā

Мальта

The Busker – Dance [Our Own Party]

Молдова

Паша Парфені – Soarele Și Luna

Нидерланды

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Норвегия

Alessandra Mele – Queen Of Kings

Португалия

Mimicat – Ai Coração

Сербия

Luke Black – Samo Mi Se Spava

Финляндия

Käärijä – Cha Cha Cha

Хорватия

Let 3 – Mama ŠČ!

Чехия

Vesna – My Sister’s Crown

Швейцария

Remo Forrer – Watergun

Швеция

Loreen – Tattoo

Участники второго полуфинала:

Австралия

Voyager – Promise

Австрия

Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Албания

Albina & Familja Kelmendi – Duje

Бельгия

Gustaph – Because Of You

Армения

Brunette – Future Lover

Греция

Victor Vernicos – What They Say

Грузия

Iru – Echo

Дания

Reiley – Breaking My Heart

Естония

Alika – Bridges

Исландия

Diljá – Power

Кипр

Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Литва

Monika Linkytė – Stay

Польша

Blanka – Solo

Румыния

Theodor Andrei – DGT [Off And On]

Сан-Марино

Piqued Jacks – Like An Animal

Словения

Joker Out – Carpe Diem

Участники финала

По правилам конкурса в финал автоматически входит “Большая пятерка” стран основательниц конкурса, а также победитель прошлого года, то есть Украина.

Украина

Tvorchi – Heart Of Steel

Великобритания

Mae Muller – I Wrote A Song

Испания

Blanca Paloma – Eaea

Италия

Marco Mengoni – Due Vite

Германия

Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Франция

La Zarra – Évidemment

Напримним еще раз, в этом году на песенном конкурсе Евровидение-2023 Украину будет представлять группа Tvorchi. Ранее Викна рассказывали его историю создания и самые известные песни.