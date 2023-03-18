Чим здивує Євробачення-2023: усі конкурсанти та їхні пісні

Минулого року Україна перемогла вже втретє за майже 20 років участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Перемогу здобув український реп-гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

За правилами, країна-переможець має проводити наступний конкурс. Проте через неможливість забезпечити гарантії безпеки учасників і гостей, Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі, але від імені України.

Конкурс відбудеться у травні, і вже стали остаточно відомі всі країни-учасниці Євробачення 2023 та їхні пісні.

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У конкурсі за перемогу змагатимуться 37 країн. Зважаючи на попередні роки, це найменша кількість країн-учасниць за понад 10 років. На це вплинула відсутність одразу трьох балканських країн – Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії, які брали участь минулого року.

Пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде в британському місті Ліверпулі, а саме в Liverpool Arena, яка розрахована на 11 000 місць. Цього року ми вболіватимемо за гурт TVORCHI, який представлятиме Україну.

Саме ж проведення конкурсу поділено на етапи:

Перший півфінал відбудеться 9 травня, у ньому братимуть участь 15 країн.

Другий півфінал пройде 11 травня, де виступлять інші 16 країн.

У фіналі, який відбудеться 13 травня, візьмуть участь зокрема й країни-засновниці (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція), а також Україна, як країна-переможниця тогорічного конкурсу.

Учасники першого півфіналу:

Азербайджан

TuralTuranX – Tell Me More

Ізраїль

Noa Kirel – Unicorn

Ірландія

Wild Youth – We Are One

Латвія

Sudden Lights – Aijā

Мальта

The Busker – Dance [Our Own Party]

Молдова

Паша Парфені – Soarele Și Luna

Нідерланди

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Норвегія

Alessandra Mele – Queen Of Kings

Португалія

Mimicat – Ai Coração

Сербія

Luke Black – Samo Mi Se Spava

Фінляндія

Käärijä – Cha Cha Cha

Хорватія

Let 3 – Mama ŠČ!

Чехія

Vesna – My Sister’s Crown

Швейцарія

Remo Forrer – Watergun

Швеція

Loreen – Tattoo

Учасники другого півфіналу:

Австралія

Voyager – Promise

Австрія

Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Албанія

Albina & Familja Kelmendi – Duje

Бельгія

Gustaph – Because Of You

Вірменія

Brunette – Future Lover

Греція

Victor Vernicos – What They Say

Грузія

Iru – Echo

Данія

Reiley – Breaking My Heart

Естонія

Alika – Bridges

Ісландія

Diljá – Power

Кіпр

Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Литва

Monika Linkytė – Stay

Польща

Blanka – Solo

Румунія

Theodor Andrei – DGT [Off And On]

Сан-Марино

Piqued Jacks – Like An Animal

Словенія

Joker Out – Carpe Diem

Учасники фіналу

За правилами конкурсу до фіналу автоматично входить “Велика п’ятірка” країн-засновниць конкурсу, а також переможець минулого року, тобто Україна.

Україна

Tvorchi – Heart Of Steel

Велика Британія

Mae Muller – I Wrote A Song

Іспанія

Blanca Paloma – Eaea

Італія

Marco Mengoni – Due Vite

Німеччина

Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Франція

La Zarra – Évidemment

Нагадаємо, цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2023 Україну представлятиме гурт Tvorchi. Раніше Вікна розповідали його історію створення та найвідоміші пісні.