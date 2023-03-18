Чим здивує Євробачення-2023: усі конкурсанти та їхні пісні

Минулого року Україна перемогла вже втретє за майже 20 років участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Перемогу здобув український реп-гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.
За правилами, країна-переможець має проводити наступний конкурс. Проте через неможливість забезпечити гарантії безпеки учасників і гостей, Євробачення-2023 відбудеться у британському Ліверпулі, але від імені України.
Конкурс відбудеться у травні, і вже стали остаточно відомі всі країни-учасниці Євробачення 2023 та їхні пісні.
У конкурсі за перемогу змагатимуться 37 країн. Зважаючи на попередні роки, це найменша кількість країн-учасниць за понад 10 років. На це вплинула відсутність одразу трьох балканських країн – Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії, які брали участь минулого року.
Пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде в британському місті Ліверпулі, а саме в Liverpool Arena, яка розрахована на 11 000 місць. Цього року ми вболіватимемо за гурт TVORCHI, який представлятиме Україну.
Саме ж проведення конкурсу поділено на етапи:
TuralTuranX – Tell Me More
Noa Kirel – Unicorn
Wild Youth – We Are One
Sudden Lights – Aijā
The Busker – Dance [Our Own Party]
Паша Парфені – Soarele Și Luna
Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
Alessandra Mele – Queen Of Kings
Mimicat – Ai Coração
Luke Black – Samo Mi Se Spava
Käärijä – Cha Cha Cha
Let 3 – Mama ŠČ!
Vesna – My Sister’s Crown
Remo Forrer – Watergun
Loreen – Tattoo
Voyager – Promise
Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
Albina & Familja Kelmendi – Duje
Gustaph – Because Of You
Brunette – Future Lover
Victor Vernicos – What They Say
Iru – Echo
Reiley – Breaking My Heart
Alika – Bridges
Diljá – Power
Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
Monika Linkytė – Stay
Blanka – Solo
Theodor Andrei – DGT [Off And On]
Piqued Jacks – Like An Animal
Joker Out – Carpe Diem
За правилами конкурсу до фіналу автоматично входить “Велика п’ятірка” країн-засновниць конкурсу, а також переможець минулого року, тобто Україна.
Tvorchi – Heart Of Steel
Mae Muller – I Wrote A Song
Blanca Paloma – Eaea
Marco Mengoni – Due Vite
Lord Of The Lost – Blood & Glitter
La Zarra – Évidemment
Нагадаємо, цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2023 Україну представлятиме гурт Tvorchi. Раніше Вікна розповідали його історію створення та найвідоміші пісні.