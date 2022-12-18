Творчість, яка запалює серця: що відомо про гурт TVORCHI та їхній шлях до Євробачення

17 грудня пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Електронний гурт TVORCHI завоював симпатію як журі, так і глядачів.

Наступного року саме він представлятиме Україну на найбільшому пісенному конкурсі Європи у Ліверпулі (Велика Британія).

Попри те, що гурт порівняно молодий, він уже встиг неодноразово очолити національні чарти та отримати престижні музичні нагороди. Читай, що відомо про гурт TVORCHI, його учасників та найпопулярніші пісні.

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TVORCHI: історія створення

Гурт TVORCHI був заснований у 2018 році українцем Андрієм Гуцуляком та нігерійцем Джеффрі Кенні (уроджений Джімо Аугустус Кехінде).

Андрій походить зі звичайної української родини. Його батькам навіть довелось виїхати за кордон на заробітки, щоб прогодувати двох синів.

А ось Джеффрі народився у заможній сім’ї військових. За словами співака, на батьківщині в нього завжди була охорона та особистий водій. Однак хлопець вирішив поїхати в Україну на навчання, щоб спробувати смак самостійного життя.

Доля звела хлопців у Тернополі, де вони разом навчались у Національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського. Якби не музична кар’єра, то обидва музиканти стали б фармацевтами.

Якось Андрій випадково зустрів на вулиці Джеффрі та підійшов до нього поспілкуватись. Студенти знайшли спільну мову та з’ясували, що обидва марять музикою.

Так і виникла ідея об’єднатись і створити гурт. Андрій став музичним продюсером, а Джеффрі — вокалістом та автором текстів.

Якось музиканти поділились у себе на сторінці в соцмережах, як вони створювали перший трек разом.

Як це було? Ми сиділи на кухні, їли пасту та слухали музику у приємній, невимушеній атмосфері. Саме в гармонії та тиші вперше написали спільний трек.

Тому вже зараз, коли створюємо музику, ми ніколи не сваримось. Нам важливо прислуховуватись один до одного та спостерігати, як з кожним разом змінюється наша творчість, — кажуть співаки.

За їхніми словами, найголовніше для них у роботі — повага, баланс, гармонія та жарти. Така стратегія принесла чималі результати за доволі короткий час.

TVORCHI вже встигли випустити такі студійні альбоми:

2018 — The Parts

2019 — Disco Lights

2020 — 13 Waves

2021 — ROAD

На їхній поличці нагород красуються статуетки музичних премій Золота Жар-птиця та YUNA.

Шлях до Євробачення

Шлях TVORCHI до Євробачення розпочався у 2020 році. Тоді на Нацвідборі гурт представляв пісню Bonfire. Колектив пройшов у фінал, але перемогти не зміг.

Цього ж року журі віддало гурту дев’ять балів, а глядачі дали десятку — максимальний бал. Тож на Євробаченні-2023 від України звучатиме пісня Heart Of Steel.

Люди з залізними серцями, незламні — ті, хто навіть у цей страшний час, попри все, творить майбутнє нашої держави. Про це наша пісня — Heart Of Steel, — кажуть співаки.

І обіцяють, що зроблять усе можливе для того, щоб гідно представити Україну на європейському пісенному конкурсі.

TVORCHI: найпопулярніші пісні

Пропонуємо тобі послухати найвідоміші пісні гурту TVORCHI, але спершу, звісно, трек-переможець цьогорічного Нацвідбору.

Heart Of Steel

Believe

Мова тіла

Не танцюю

Falling

Bonfire

З початку повномасштабної війни TVORCHI випустили пісню, присвячену незламності українців. Читай, які сенси несе трек Боремося, та слухай його.

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