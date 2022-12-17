Пісня буде поміж нас! Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2023 — результати Національного відбору

Ще з давніх часів пісня для українців мала особливе значення — супроводжувала різноманітні обряди, допомагала зізнатись у кохання чи пережити тяжкі моменти у житті, або ж навіть могла стати відлунням епохи.

Тому навіть під час повномасштабної війни ми маємо змогу не лише насолоджуватись новими творами наших музикантів, але й позмагатись у таланті з іноземними творцями на пісенному конкурсі Євробачення-2023.

Щоб вибрати собі представника, традиційно в Україні провели Національний відбір. Однак цьогоріч в організації були певні зміни — виступи учасників відбувались з укриття. Саме місце розташування не розголошували з міркувань безпеки.

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Цього року за можливість представляти Україну на Євробаченні змагались десять учасників:

Moisei

OY Sound System

DEMCHUK

Jerry Heil

FIINKA

KRUTЬ

Tember Blanche

Angelina

Tvorchi

Переможець відбору поїде у Ліверпуль, оскільки конкурс буде проводити Велика Британія від імені України. Таке рішення організатори ухвалили теж з міркувань безпеки.

Нацвідбір Єробачення-2023 – голосування журі й українців

Журі перед оголошенням своїх балів наголосили, що голосували виключно за пісню та не брали до уваги особисті характеристики виконавців. Найбільший потенціал експерти побачили у композиціях Jerry Heil, Tvorchi та KRUTЬ.

Вподобання глядачів співпали у виборі своїх фаворитів і саме їх обранці стали переможцями. Найбільший бал він українців отримали гурт Tvorchi.

Хто переміг у Національному відборі на Євробачення

Перемогу у Національному відборі на Євробачення виборов гурт Tvorchi, який був створений у Тернополі у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Ми хочемо подякувати кожному, хто нас підтримав, хто слухає музику, і тим, хто бореться на фонті. Дякуємо усім і постараємось гідно представити Україну у Ліверпулі, — зазначив Андрій Гуцуляк.

Попри те, що знайомство музикантів відбулось абсолютно випадково, їхні спільні роботи стали виваженими та довершеними у своїй композиційній структурі. Тому не дивно, що не минуло багато часу, коли гурт почав збирати перші музичні нагороди й так полюбилась глядачу.

Пісня переможця — Tvorchi — Heart Of Steel

Нацвідбір Євробачення-2023 – онлайн-трансляція

Цього року за перемогу змагались багато молодих талановитих музикантів. Читай, які пісні пройшли в цьогорічний фінал Нацвідбору та послухай їх.

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