Шоу-біз

Сьогодні визначать переможця! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 13:30
Нацвідбір на Євробачення 2023: учасники презентували пісні у прямому ефірі
Фото: Depositphotos

Більше новин
Гра Таємний Санта: як грати — правила
Секретний обмін подарунками: що таке Таємний Санта — правила гри
Історія сержанта на псевдо П'єса
Шлях Київ-Мордор-Київ: історія сержанта на псевдо П’єса про власний шлях боротьби
Сьогодні визначать переможця! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах
Сьогодні визначать переможця! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Про обіцянку Байдена, консультації із Зеленським та альбом на перемогу — щире інтерв’ю Джамали
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сьогодні визначать переможця! Які пісні увійшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023
Про обіцянку Байдена, консультації із Зеленським та альбом на перемогу — щире інтерв’ю Джамали
Даріус Мажинтас
На пам’ять про загиблих: литовський піаніст зіграв у звільненому Ізюмі
Прем'єри пісень
День неочікуваних прем’єр! Нові дуети та пісні від українських виконавців: Христина Соловій, MONATIK та ROXOLANA, KALUSH, Wellboy
Новорічні пісні
Вони створять святковий настрій: плейліст новорічних та різдвяних пісень

Відео
0:03:28
Зруйновані навчальні заклади

Школи Миколаєва пережили пекло, але українці не здаються! Як проходить відбудова знищеного росіянами
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:55
Рудницьке
Зруйновані будинки оживають, мов фенікси! Відбудова Рудницького вражає
0:03:17
Нікополь
“Вони нелюди!” Росіяни завдали смертоносних обстрілів по Дніпропетровщині
0:03:12
Покинуті тварини України
Їх кинули помирати… Врятовані волонтерами тварини відновлюються після пережитого
0:02:43
Придбали швидку в пам'ять про сина і допомогли фронту
Я чекала, але син не подзвонив: батьки загиблого військового придбали швидку на фронт
Обстріли України 16 грудня
Обстріли України 16 грудня: що відомо на цю мить
0:02:58
Організація Землячки забезпечує українських захисниць усім необхідним
І одягом, і ліками, і гігієнічними засобами — як волонтерки підтримують українських захисниць на передовій
0:12:24
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський
Мета противника — знищити Україну як державу: Грабський про мрії росіян захопити Київ
Більше відео
Гра Таємний Санта: як грати — правила
Читати далі
Секретний обмін подарунками: що таке Таємний Санта — правила гри

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь