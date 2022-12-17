Песня будет среди нас! Кто будет представлять Украину на Евровидении 2023 года — результаты Национального отбора

Еще с древних времен песня для украинцев имела особое значение — сопровождала разнообразные обряды, помогала признаться в любви или пережить тяжелые моменты в жизни, или даже могла стать эхом эпохи.

Поэтому даже во время полномасштабной войны мы можем не только наслаждаться новыми произведениями наших музыкантов, но и посоревноваться в таланте с иностранными создателями на песенном конкурсе Евровидение-2023.

Чтобы выбрать себе представителя, традиционно в Украине провели Национальный отбор. Однако в организации были определенные изменения — выступления участников проходили из укрытия. Само месторасположение не разглашалось из соображений безопасности.

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В этом году за возможность представлять Украину на Евровидении соревновались десять участников:

Moisei

OY Sound System

DEMCHUK

Jerry Heil

FIINKA

KRUTЬ

Tember Blanche

Angelina

Tvorchi

Победитель отбора отправится в Ливерпуль, поскольку конкурс будет проводить Великобритания от имени Украины. Такое решение организаторы приняли тоже из соображений безопасности.

Нацотбор Евроведение-2023 — голосование жюри и украинцев

Жюри перед объявлением своих балов подчеркнули, что голосовали исключительно за песню и не принимали во внимание личные характеристики исполнителей. Наибольший потенциал эксперты увидели в композициях Jerry Heil, Tvorchi и KRUTЬ.

Предпочтения зрителей совпали в выборе своих фаворитов, и именно их избранники стали победителями. Наибольший балл украинцев получили группа Tvorchi.

Кто победил в Национальном отборе на Евровидение

Победу в Национальном отборе на Евровидение одержала группа Tvorchi, созданная в Тернополе в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни.

Мы хотим поблагодарить каждого, кто нас поддержал, кто слушает музыку, и тех, кто сражается на фонте. Спасибо всем и постараемся достойно представить Украину в Ливерпуле, — отметил Андрей Гуцуляк.

Несмотря на то, что знакомство музыкантов произошло совершенно случайно, их совместные работы стали взвешенными и совершенными в своей композиционной структуре. Поэтому не удивительно, что не прошло много времени, когда группа начала собирать первые музыкальные награды и так полюбилась зрителю.

Песня победителя — Tvorchi — Heart Of Steel

Нацотбор Евровидения-2023 – онлайн-трансляция

В этом году за победу соревновались многие молодые талантливые музыканты. Читай, какие песни прошли в финал Нацотбора в этом году и послушай их.

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