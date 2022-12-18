Творчество, которое зажигает сердца: что известно о группе TVORCHI и их пути на Евровидение

17 декабря прошел финал Нацотбора на Евровидение-2023. Электронная группа TVORCHI завоевала симпатию как жюри, так и зрителей.
В следующем году именно она будет представлять Украину на крупнейшем песенном конкурсе Европы в Ливерпуле (Великобритания).
Несмотря на то, что группа сравнительно молодая, она уже успела неоднократно возглавить национальные чарты и получить престижные музыкальные награды. Читай, что известно о группе TVORCHI, ее участниках и самых популярных песнях.
Группа TVORCHI была основана в 2018 году украинцем Андреем Гуцуляком и нигерийцем Джеффри Кенни (урожденный Джимо Аугустус Кехинде).
Андрей — из обычной украинской семьи. Его родителям даже пришлось выехать за границу на заработки, чтобы прокормить двух сыновей.
А вот Джеффри родился в состоятельной семье военных. По словам певца, на родине у него всегда была охрана и личный водитель. Однако парень решил поехать в Украину на учебу, чтобы попробовать вкус самостоятельной жизни.
Судьба свела парней в Тернополе, где они учились вместе в Национальном медицинском университете имени И. Я. Горбачевского. Если бы не музыкальная карьера, то оба музыканта стали бы фармацевтами.
Однажды Андрей случайно встретил на улице Джеффри и подошел к нему пообщаться. Студенты нашли общий язык и выяснили, что оба увлекаются музыкой.
Так и возникла идея объединиться и создать группу. Андрей стал музыкальным продюсером, а Джеффри — вокалистом и автором текстов.
Однажды музыканты поделились у себя на странице в соцсетях, как они создавали первый трек вместе.
Как это было? Мы сидели на кухне, ели пасту и слушали музыку в приятной, непринужденной атмосфере. Именно в гармонии и тишине впервые написали общий трек.
Как это было? Мы сидели на кухне, ели пасту и слушали музыку в приятной, непринужденной атмосфере. Именно в гармонии и тишине впервые написали общий трек.
Поэтому уже сейчас, когда создаем музыку, мы никогда не ссоримся. Нам важно прислушиваться друг к другу и наблюдать, как каждый раз меняется наше творчество, — говорят певцы.
По их словам, самое главное для них в работе — уважение, баланс, гармония и шутки. Такая стратегия принесла немалые результаты за достаточно короткое время.
TVORCHI уже успели выпустить такие студийные альбомы:
На их полке наград красуются статуэтки музыкальных премий Золотая Жар-птица и YUNA.
Путь TVORCHI на Евровидение начался в 2020 году. Тогда на Нацотборе группа представляла песню Bonfire. Коллектив прошел в финал, но победить не смог.
В этом году жюри отдало группе девять баллов, а зрители дали десятку — максимальный балл. На Евровидении-2023 от Украины будет звучать песня Heart Of Steel.
Люди с железными сердцами, несокрушимые — те, кто даже в это страшное время, несмотря ни на что, творит будущее нашей страны. Об этом наша песня — Heart Of Steel, — говорят певцы.
Люди с железными сердцами, несокрушимые — те, кто даже в это страшное время, несмотря ни на что, творит будущее нашей страны. Об этом наша песня — Heart Of Steel, — говорят певцы.
И обещают, что сделают все возможное, чтобы достойно представить Украину на европейском песенном конкурсе.
Предлагаем тебе послушать самые известные песни группы TVORCHI, но сначала, конечно, трек-победитель нынешнего Нацотбора.
С начала полномасштабной войны TVORCHI выпустили песню, посвященную несокрушимости украинцев. Читай, какие смыслы несет трек Боремося и слушай его.
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